Top 3 con giáp ĐẠI PHÚC ĐẠI QUÝ, Thần Phật che chở, gặp xui xẻo hóa bình an trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 14:23

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ hưởng đại phúc đại quý, thần Phật che chở, gặp xui xẻo hóa bình an trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Thực Thần nâng đỡ nên con giáp may mắn này có một ngày sự nghiệp thuận lợi. Những người làm công chức có thể duy trì mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, nhờ đó mà công việc cũng được thực hiện vô cùng trôi chảy. Do đó, bạn cảm thấy vô cùng hào hứng trong mọi nhiệm vụ.

Về phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Người tuổi Dần làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể tìm được những mối hợp tác có lợi trong ngày hôm nay. Hãy tranh thủ nắm bắt cơ hội khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình, chớ chần chừ, do dự để người khác giành mất.

con giap may man
Phương diện tài lộc của người tuổi Dần cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Bởi vì bản tính của người tuổi Thân luôn là thận trọng và ổn định, nên bạn sẽ không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này.

Trong 7 ngày tới đây, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. 

con giap may man 1
Sự nghiệp của tuổi Thân sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Đây chính là thời gian người tuổi Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm ngồi hưởng thành quả sau bao nỗ lực của bản thân. Sắp tới, bạn có thể được quý nhân phù trợ, được trao thêm nguồn vốn, các mối quan hệ. Ngoài ra, khi cần đưa ra quyết định, bạn rất dứt khoát, không chút chần chừ, vì thế sẽ tạo ra một cuộc thay đổi có lợi rất lớn với công danh sự nghiệp. 

Nhân cơ hội may mắn đang mỉm cười này, chỉ cần bạn vẫn tiếp tục cố gắng, đừng thấy lợi mà vội sinh ra chủ quan buông lỏng thì chắc chắn sẽ đạt được bước tiến lớn trong công việc, chuyện thăng tiến chỉ là sớm muộn.

con giap may man 2
Người tuổi Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm ngồi hưởng thành quả sau bao nỗ lực của bản thân - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', quý nhân chỉ lối, tình duyên đỏ chót bắt đầu từ ngày 6/3/2022

Top 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', quý nhân chỉ lối, tình duyên đỏ chót bắt đầu từ ngày 6/3/2022

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây được mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', quý nhân chỉ lối, tình duyên đỏ chót bắt đầu từ ngày 6/3/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'