Top 3 con giáp có duyên với Thần Phật, xứng danh con cháu Nhà Trời, ơn trên che chở, gặp dữ hóa lành, cuộc đời kim quý, đi đâu cũng hái ra tiền

Tuổi Mão ngay từ khi sinh ra vốn đã có trái tim thiện lương, tử tế, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống thường ngày, họ là những người hoạt bát và thân thiện, khiêm tốn, không thích tranh giành hay hơn thua thiệt hơn. Những tính cách tốt đẹp này giúp bản mệnh nhận được cái nhìn thiện cảm từ những người xung quanh.

Với tính cách nho nhã, lương thiện và tử tế này, tuổi Mão hoàn toàn xứng đáng nhận được sự che chở, phù trợ của Thần Phật. Vì thế, vận mệnh cả đời của con giáp này vô cùng thuận lợi, luôn bình an và viên mãn, ít khi chịu cảnh thương đau cũng là điều hiển nhiên.

Cả một đời nhận được sự quan tâm, che chở của Phật tổ, vì thế họ nhất định có thể sống một cuộc sống với mọi điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang.

Tuổi Sửu

Dù không phải là con giáp có chỉ số IQ cao nhất, nhưng người tuổi Sửu lại có trái tim nhân hậu, tấm lòng bao dung, trọng tình trọng nghĩa và không bao giờ bội tín.

Thêm nữa, con giáp này xử lý mọi chuyện nhanh nhạy, khéo léo, thái độ lại điềm tĩnh, ổn định và hết sức chân thành. Vì thế, đi tới đâu họ cũng được mọi người yêu mến, dành sự ưu ái đặc biệt.

Có thể nói, mối thâm duyên với nhà Phật của người tuổi Sửu là vô cùng vô tận. Trong tâm hồn họ luôn bừng lên ánh hào quang của lòng từ bi, hỉ xả, bao dung độ lượng. Bởi vậy cho nên, đa phần tuổi thọ của con giáp này rất cao, cuộc sống bình an từ tâm ra ngoài, hưởng phúc đức khi về già.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người linh hoạt, hài hước, nhiều tài lẻ. Bản thân con giáp này trời sinh đã được Thần Phật che chở, có mệnh phú quý, làm việc gì cũng đạt được kết quả như ý, không có khó khăn nào có thể làm khó được họ.

Vận thế của những người cầm tinh con Khỉ ngay từ khi sinh ra đã tốt hơn người khác, được xem là quý nhân của cả gia đình. Tức là, gia đình nào có người sinh vào năm Thân thì các thành viên trong nhà sẽ được hưởng nhờ phúc đức, sự may mắn và cát tường.

Những người này chỉ cần chấm dứt năm vận rủi đeo bám thì may mắn sẽ không ngừng gõ cửa, phát tài phát lộc, sang giàu sung túc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.