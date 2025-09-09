Trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, có Chính Quan đem tới may mắn cho Mão trong công việc, thi cử hay xuất hành, mở hàng đều thuận lợi hơn người. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, làm việc tự do gặp người tử tế, ít có khó khăn tìm đến, bạn thảnh thơi hơn hẳn mọi ngày.

Ngoài những may mắn về con đường tiến thân thì tiền bạc của bạn cũng có dấu hiệu tăng trưởng như ý. Nhiều người chấp nhận cực khổ tích góp chỉ vì muốn tương lai của con cái được tốt hơn, hy sinh đời cha mẹ để củng cố đời con, không tiếc cho con bất cứ thứ gì, bạn rất biết cách đầu tư thông minh.

Con giáp tuổi Hợi

Trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi duy trì được tinh thần làm việc tích cực, hăng hái. Bạn luôn sẵn sàng bắt tay vào mọi việc và có thể truyền động lực cho cả mọi người xung quanh. Nếu có quan điểm, ý kiến gì thì đừng ngại trình bày trước tập thể, cho dù bạn còn trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm đi nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, đây là trực Định, là ngày tốt để cầu tài lộc hoặc ký hợp đồng, tham gia tiệc tùng xã giao. Bạn dễ gặp được người đồng chí hướng trong ngày này, đôi bên có thể hợp tác và kiếm tiền về đầy túi.

Con giáp tuổi Sửu

Trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, có Tam Hợp nâng đỡ nên người độc thân có thể dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình. Hai vợ chồng cũng tìm được sự đồng điệu, yêu thương hơn khi cùng vượt qua một khó khăn trong thời gian gần đây.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh dự báo những điều hứa hẹn cho tài lộc của bản mệnh. Bạn có thể sẽ nhận được tin vui bất ngờ: tăng lương, ký hợp đồng lớn, hoặc mở rộng quy mô kinh doanh thành công.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!