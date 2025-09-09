Top 3 con giáp có chí Thành Tài, đánh đâu thắng đó trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, sự nghiệp lên hương, Vạn Sự Như Ý, tiền của đầy nhà, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 09/09/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có chí Thành Tài, đánh đâu thắng đó trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, sự nghiệp lên hương, Vạn Sự Như Ý, tiền của đầy nhà, gia đạo bình an nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, có Chính Quan đem tới may mắn cho Mão trong công việc, thi cử hay xuất hành, mở hàng đều thuận lợi hơn người. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, làm việc tự do gặp người tử tế, ít có khó khăn tìm đến, bạn thảnh thơi hơn hẳn mọi ngày. 

Top 3 con giáp có chí Thành Tài, đánh đâu thắng đó trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, sự nghiệp lên hương, Vạn Sự Như Ý, tiền của đầy nhà, gia đạo bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài những may mắn về con đường tiến thân thì tiền bạc của bạn cũng có dấu hiệu tăng trưởng như ý. Nhiều người chấp nhận cực khổ tích góp chỉ vì muốn tương lai của con cái được tốt hơn, hy sinh đời cha mẹ để củng cố đời con, không tiếc cho con bất cứ thứ gì, bạn rất biết cách đầu tư thông minh.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi duy trì được tinh thần làm việc tích cực, hăng hái. Bạn luôn sẵn sàng bắt tay vào mọi việc và có thể truyền động lực cho cả mọi người xung quanh. Nếu có quan điểm, ý kiến gì thì đừng ngại trình bày trước tập thể, cho dù bạn còn trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm đi nữa. 

Top 3 con giáp có chí Thành Tài, đánh đâu thắng đó trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, sự nghiệp lên hương, Vạn Sự Như Ý, tiền của đầy nhà, gia đạo bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, đây là trực Định, là ngày tốt để cầu tài lộc hoặc ký hợp đồng, tham gia tiệc tùng xã giao. Bạn dễ gặp được người đồng chí hướng trong ngày này, đôi bên có thể hợp tác và kiếm tiền về đầy túi. 

Con giáp tuổi Sửu 

Trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, có Tam Hợp nâng đỡ nên người độc thân có thể dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình. Hai vợ chồng cũng tìm được sự đồng điệu, yêu thương hơn khi cùng vượt qua một khó khăn trong thời gian gần đây.

Top 3 con giáp có chí Thành Tài, đánh đâu thắng đó trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, sự nghiệp lên hương, Vạn Sự Như Ý, tiền của đầy nhà, gia đạo bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh dự báo những điều hứa hẹn cho tài lộc của bản mệnh. Bạn có thể sẽ nhận được tin vui bất ngờ: tăng lương, ký hợp đồng lớn, hoặc mở rộng quy mô kinh doanh thành công.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Liên tiếp 3 ngày tới (9 - 11/9), 3 con giáp may mắn thăng hoa tài lộc, làm đâu thắng đó, cứ ung dung an nhàn hưởng phúc

Liên tiếp 3 ngày tới (9 - 11/9), 3 con giáp may mắn thăng hoa tài lộc, làm đâu thắng đó, cứ ung dung an nhàn hưởng phúc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn thăng hoa tài lộc, làm đâu thắng đó, cứ ung dung an nhàn hưởng phúc trong 3 ngày tới (9 - 11/9) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hứa Khải phủ nhận tổ chức đánh bạc, nhưng vẫn bị thay vai trong phim mới

Hứa Khải phủ nhận tổ chức đánh bạc, nhưng vẫn bị thay vai trong phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Trong 3 ngày giữa tuần (10, 11, 12/9), 3 con giáp có vận may bám gót, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, thành công rộng mở

Trong 3 ngày giữa tuần (10, 11, 12/9), 3 con giáp có vận may bám gót, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, thành công rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Va chạm với xe tải, chồng tử vong tại chỗ, vợ nhập viện cấp cứu

Va chạm với xe tải, chồng tử vong tại chỗ, vợ nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk hy sinh: người vợ đang mang thai đau đớn đến ngã khuỵu, con trai mới ngày đầu đi học

Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk hy sinh: người vợ đang mang thai đau đớn đến ngã khuỵu, con trai mới ngày đầu đi học

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Top 3 con giáp có chí Thành Tài, đánh đâu thắng đó trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, sự nghiệp lên hương, Vạn Sự Như Ý, tiền của đầy nhà, gia đạo bình an

Top 3 con giáp có chí Thành Tài, đánh đâu thắng đó trong ngày 10, 11, 12 và 13/9, sự nghiệp lên hương, Vạn Sự Như Ý, tiền của đầy nhà, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tân Chỉ Lôi từng không đủ tiền ăn vịt quay Bắc Kinh đến trở thành siêu sao quốc tế

Tân Chỉ Lôi từng không đủ tiền ăn vịt quay Bắc Kinh đến trở thành siêu sao quốc tế

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 10 ngày tới, vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, lắm vàng nhiều của

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 10 ngày tới, vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, lắm vàng nhiều của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Kịp thời cứu sống trẻ sinh non 3 ngày tuổi mắc viêm ruột hoại tử

Kịp thời cứu sống trẻ sinh non 3 ngày tuổi mắc viêm ruột hoại tử

Sức khỏe 3 giờ 28 phút trước
Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày giữa tuần (10, 11, 12/9), 3 con giáp có vận may bám gót, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, thành công rộng mở

Trong 3 ngày giữa tuần (10, 11, 12/9), 3 con giáp có vận may bám gót, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, thành công rộng mở

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 10 ngày tới, vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, lắm vàng nhiều của

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 10 ngày tới, vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, lắm vàng nhiều của

Trong 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đề huề, một tay ôm khối tài sản lớn, nhà xe chờ sẵn, Phát Tài hanh thông

Trong 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đề huề, một tay ôm khối tài sản lớn, nhà xe chờ sẵn, Phát Tài hanh thông

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia