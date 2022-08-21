Top 3 con giáp bên ngoài xây dựng vỏ bọc mạnh mẽ nhưng bên trọng yếu đuối và cần được yêu thương

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 23:22

Các con giáp nhát gan dưới đây thường xây dựng cho mình một vỏ bọc là người mạnh mẽ để che đi sự yếu ót của mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu vốn rất nhát gan, thế nhưng nếu nhìn từ bề ngoài, người ta lại thường thấy họ là người rất gan lỳ, dũng cảm.

Thực ra họ là một người rất hay lo nghĩ, làm việc gì cũng lo trước tính sau, nhưng vì bản tính trầm lặng nên họ không thể hiện điều này ra ngoài. Họ là con giáp luôn khiêm tốn dù đã đứng ở "đỉnh cao danh vọng". Có điều họ nhát gan thì nhát gan vậy, nhưng một khi đã quyết tâm, cố gắng làm việc gì rồi thì dù có ai ngăn cản thế nào đi nữa, họ cũng quyết không đổi ý, quyết không rút lui.

Họ che giấu những điều khiến mình sợ hãi ở trong lòng, thể hiện ra sự dũng cảm và kiên quyết khiến người khác rất khâm phục. Đây chính là lý do con giáp này thường chinh phục được lòng tin của tất cả mọi người, mọi người sẽ luôn cổ vũ họ để họ có thêm dũng cảm.

Tuổi Dậu

Nếu cần thiết, người tuổi Dậu có thể vô cùng kiên cường. Các bạn là những người sống thực tế, có kỷ luật, thận trọng, vì thế nên sẽ ít gặp phải những rủi ro lớn.

Người tuổi Dậu muốn làm chủ mọi việc, tự mình ra quyết định và không bao giờ thay đổi chủ ý của mình vì áp lực do người khác đem lại. 

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Các bạn là nhóm những người sống tự lập, tự lực cánh sinh, có tinh thần ý chí sắt đá, biết vươn lên trong cuộc sống. 

Chính nhờ đó, dù có gặp khó khăn trong cuộc sống hay công việc, người tuổi Dậu vẫn không chùn bước mà gắng gượng vượt qua để thực hiện bằng được mục tiêu và quyết tâm của mình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn rất trọng thể diện, có nhiều khi dù trong lòng sợ hãi đến đâu, muốn rút lui đến thế nào, họ cũng sẽ không thể hiện ra, luôn tỏ vẻ như mình chẳng hề hấn gì cả.

Con giáp này coi sĩ diện của mình là nhất, một khi có cơ hội thể hiện bản thân, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua, họ muốn nhận được sự khâm phục của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, vì cái tính thích phô trương này mà nhiều khi họ không nhìn thẳng vào ưu khuyết điểm của mình được, không biết rằng điểm thiếu sót của mình nằm ở đâu, khiến có những lúc, họ sẽ làm hỏng những công việc mà chính họ đã xung phong nhận.

Đến lúc này, sự nhát gan của họ mới thể hiện rõ, họ không muốn người khác chê cười mình nên thường không chịu thừa nhận lỗi sai, cũng như tìm mọi cách để trốn tránh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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