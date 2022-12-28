Top 3 con giáp đầu năm lận đận, cuối năm 2022 THẦN TÀI cải vận, đổi đời vương giả, cực kỳ giàu có, không làm đại gia cũng là tỷ phú

Theo tử vi vào những ngày cuối năm 2022, sự nghiệp của tuổi Sửu không thực sự như ý, nhiều vấn đề phải lo nghĩ, giải quyết. Tuy nhiên với khả năng điều tiết công việc tốt nên con giáp này có thể ứng biến kịp thời. Nếu giữ được cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh thì không có gì phải lo lắng.

Đường tài lộc trong tháng vẫn ổn định, phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể, có thể đến từ thưởng Tết. Con giáp này cần chăm chỉ và nỗ lực hết mình như vậy con giáp này sẽ có thu hoạch xứng đáng.

Về phương diện tình cảm, người độc thân dù đôi lúc cũng chạnh lòng khi chưa tìm được ý trung nhân nhưng hiểu duyên chưa tới thì cũng không thể cưỡng cầu nên dành thời gian tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Vợ chồng nên tránh vì chuyện lo Tết mà khắc khẩu làm ảnh hưởng hòa khí trong nhà.

Ngoài ra, do áp lực công việc đè nặng nên sức khỏe của tuổi Sửu trong thời gian này khá thất thường, nhất là về vấn đề tiêu hóa. Việc ăn uống, tiệc tùng liên miên không đúng giờ giấc lại sử dụng rượu bia có thể khiến tình trạng đau dạ dày xuất hiện.

Tuổi Dần

Đầu năm và giữa năm nay, từ công danh, sự nghiệp đến gia đạo của người cầm tinh con Hổ gặp nhiều sóng gió. Đôi khi sự bộn bề này cứ vây quanh họ khiến cuộc sống đảo lộn và không thể dứt ra được.

Tuy nhiên, bù lại những vất vả ấy đến cuối năm sẽ tan biến, sự nghiệp và công danh của con giáp này trở nên thuận buồm xuôi gió, có nhiều chuyển biến tốt đẹp và gặt hái được những thành công lớn.

Nhờ đó, số tiền bên trong tài khoản ngân hàng sẽ nhảy lên ầm ầm, tiền bạc rủng rỉnh tiêu mà không cần lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Chẳng những được thần tài gõ cửa mà người tuổi Dần còn gặp được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi các trò chơi trúng thưởng hay chơi xổ số thì có cơ hội thắng lớn là rất cao.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một niềm tin bất diệt và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và như thế, chỉ cần các bạn tích cực hi sinh công sức, chắc chắn sẽ có ngày được hồi báo hậu hĩnh. Con giáp này có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè.

Vào những ngày cuối năm 2022, người tuổi Mùi tài vận phát đạt, sự nghiệp đạt được một nấc thang mới. Con giáp nhận được sự ưu ái của Thần Tài nên làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Những vụ làm ăn của bản mệnh dù mới hay cũ đều sẽ mang lại thành công vang dội.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.