Top 3 bà con giáp nữ nên sinh mấy con để trở nên giàu có, hưởng phước về già, cả đời sung túc?

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 15:59

Ba con giáp nữ đều có một phúc khí riêng, hãy cùng xem tuổi nào sinh mấy con thì tốt nhất, cha mẹ con cái hòa hợp, cả nhà phúc lộc, giàu sang, khỏe mạnh nhé.

Tuổi Ngọ – 2 con

 

Tuổi Ngọ khi trưởng thành vẫn còn ham chơi, thích ngao du đây đó mà không chịu ngồi yên một chỗ. Thê nhưng, đó cũng chính là điểm yếu khiến tài vận của Ngọ không mấy tốt đẹp. Theo tử vi, Ngọ nên sinh 2 con, chúng sẽ là vật “kìm chân” Ngọ lại, giúp Ngọ thay đổi vận mệnh, chững chạc và kiếm được nhiều tiền hơn. 

 

Tuổi Ngọ nên sinh con tuổi Tuất, Hợi thì chúng sẽ rất có hiếu, thân thiện và biết giúp đỡ bố mẹ.

Top 3 bà con giáp nữ nên sinh mấy con để trở nên giàu có, hưởng phước về già, cả đời sung túc? - Ảnh 1
Tuổi ngọ là bà mẹ nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu – 3 con

Người tuổi Dậu cũng có thiên hướng về gia đình, họ thích bỏ qua những tất bật ngoài xã hội để dành trọn thời gian nuôi dạy con cái. Người tuổi Dậu sinh 3 con sẽ rất tốt, gia đình ấm êm, hút nhiều “lộc lá”. Con cái của Dậu cũng sẽ có phẩm chất tốt, lớn lên có gia tài bạc tỷ và rất hiếu thảo với cha mẹ.

Dậu cứ đẻ con tuổi Thìn, Mùi, Thân là sẽ hưởng phúc lộc ngập tràn. 

Top 3 bà con giáp nữ nên sinh mấy con để trở nên giàu có, hưởng phước về già, cả đời sung túc? - Ảnh 2
Tuổi dậu là bà mẹ thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi – 4 con

Hợi là con giáp sinh ra đã may mắn, làm gì cũng hanh thông tốt đẹp nên tất nhiên những đứa con của Hợi cũng được hưởng phúc khí đấy mà cuộc đời sung sướng, dễ dàng hơn bất cứ ai. Theo đó, Hợi sinh 4 con là đẹp nhất, nhà cửa đông vui, ngập tràn tiếng cười.

Người tuổi Hợi đẻ con tuổi nào cũng hợp, tuy nhiên đẻ tuổi Thìn sẽ vượng phúc gấp 10 lần 

Top 3 bà con giáp nữ nên sinh mấy con để trở nên giàu có, hưởng phước về già, cả đời sung túc? - Ảnh 3
Tuổi hợi là bà mẹ đảm đang - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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