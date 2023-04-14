Tinh hoa hội tụ tại nhà 3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày 15/4: Cầu gì có đó, vận tình đỏ thắm, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 13:52

Thời điểm này những con giáp sau có vận trình hanh thông, tài vận vượng phát. Họ may mắn có thể chiếm giữ được nhiều cơ hộ thăng quan tiến chức, nâng cao thu nhập.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tầm nhìn xa trông rộng, hoạt bát và hào hiệp. Vì vậy, họ có vô số bạn bè và quý nhân. Con giáp này cũng không quá khó khăn để tìm ra hướng đi đúng đắn và tìm ra lối thoát cho những khó khăn, rắc rối mà trước đó họ gặp phải.

Từ lúc này, cuộc sống của con giáp tuổi Dần ngày càng suôn sẻ, thành công hơn. Họ nhận được sự trợ giúp kịp thời của quý nhân và sự ủng hộ của đồng nghiệp, bạn bè. Từ đó, người tuổi Dần có thể nâng cao mức thu nhập, công việc gia đình thuận lợi, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Có quý nhân bên cạnh lại có quý nhân chống lưng, họ cũng nhìn nhận mọi việc rõ ràng, minh bạch hơn, không khiến mình rơi vào các cạm bẫy và bị thua lỗ, số tiền kiếm được ngày càng nhiều. Tóm lại, với con giáp tuổi Dần, đây là một khởi đầu lý tưởng, tương lai thật đáng mong đợi.

Tinh hoa hội tụ tại nhà 3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày 15/4: Cầu gì có đó, vận tình đỏ thắm, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào thời điểm này vì có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Công việc của tuổi Sửu có nhiều may mắn lại thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Tinh hoa hội tụ tại nhà 3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày 15/4: Cầu gì có đó, vận tình đỏ thắm, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

Tuổi Thân

Đường tài lộc lại cực phát nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Có thể bản mệnh đang có được nguồn thu ổn định hoặc thêm một chút tiền bạc đến bất ngờ. Thời điểm này, tuổi Thân được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nên có khả năng biến họa thành phúc, sự nghiệp không những phát triển mà tài vận cũng dồi dào.

Tinh hoa hội tụ tại nhà 3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày 15/4: Cầu gì có đó, vận tình đỏ thắm, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù có lớn tuổi đi nữa thì bạn vẫn nhận được vô vàn lì xì từ gia đình, đảm bảo túi tiền cực kỳ rủng rỉnh nên đừng có ngần ngại. Những ai đang muốn đi chùa cầu tài cầu lộc thì nên đi trong thời điểm này..

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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