Tinh hoa cổ học đáng tin 99%: Tài Tinh chiếu mệnh, Ông Tổ Xổ Số phù trợ, 3 con giáp này 22/9 có hẹn với giàu sang, phất lên không kịp chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 03:38

Tinh hoa cổ học có nói rằng này 22/9 là ngày an bài vận mệnh 3 con giáp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Dự báo ngày mới 22/9 rằng đây sẽ một ngày làm việc nhiều khó khăn. Người tuổi Ngọ kiêu ngạo, tham quyền, tranh công khiến bản thân bị mất điểm trong mắt đồng nghiệp. Dù sao cũng là môi trường làm chung, bạn đừng quá tỏ ra ích kỷ, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm mất cái lợi lớn lâu dài.

Mặt tài vận người tuổi Ngọ gặp Thất Sát Thập Thần. Chỉ một chút sai sót cũng khiến tuổi Ngọ trở nên nóng nảy, thậm chí là quát tháo. Điều này sẽ khiến chủ nhân rước họa thi phi, tiểu nhân ghen ghét vận tiền bạc gặp trắc trở.

Nhận thấy đời sống tình cảm hôm nay của người tuổi Ngọ khó lòng được yên ổn. Tình cảm của con giáp lên xuống thất thường lúc hợp lúc tan. Mọi người trong nhà không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc người có Kiếp Tài thay đổi tính cách nóng lạnh thất thường của mình.

Tinh hoa cổ học đáng tin 99%: Tài Tinh chiếu mệnh, Ông Tổ Xổ Số phù trợ, 3 con giáp này 22/9 có hẹn với giàu sang, phất lên không kịp chớp mắt - Ảnh 1

Dự báo ngày mới 22/9 rằng đây sẽ một ngày làm việc nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tam Hợp xuất hiện trong ngày 22/9 giúp người tuổi Dần có một ngày nhiều điều tốt lành. Cát thần này giúp vận trình tình duyên tươi sáng, nhiều niềm vui hứa hẹn. Bản mệnh có nhiều thời gian bên gia đình, dành cho những người mình yêu thương sự quan tâm chăm sóc mà trước đó do quá bận rộn nên khó có thể có được.

Người còn độc thân hãy năng đi chơi với bạn bè nhiều hơn nữa nhé. Cơ hội tìm thấy được định mệnh của đời mình trong ngày này của bạn là rất cao. Đừng ngần ngại nếu có ai đó nói bạn quá chủ động tìm kiếm tình yêu, bởi suy cho cùng cuộc đời này đâu có ai sống được thay mình.

Thiên Tài nâng đỡ, những chú Hổ được mở ra cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ. Bản mệnh hăng hái tiến thân vào lĩnh vực mới mẻ, tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể.

Tinh hoa cổ học đáng tin 99%: Tài Tinh chiếu mệnh, Ông Tổ Xổ Số phù trợ, 3 con giáp này 22/9 có hẹn với giàu sang, phất lên không kịp chớp mắt - Ảnh 2

Tam Hợp xuất hiện trong ngày 22/9 giúp người tuổi Dần có một ngày nhiều điều tốt lành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân đón nhiều điều tốt lành trong ngày 22/9. Con giáp này có cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ. Bản mệnh hăng hái tiến thân vào lĩnh vực mới mẻ, tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể.

Cát thần giúp vận trình tình duyên của tuổi Thân tươi sáng, nhiều niềm vui hứa hẹn. Bản mệnh có nhiều thời gian bên gia đình, dành cho những người mình yêu thương sự quan tâm chăm sóc mà trước đó do quá bận rộn nên khó có thể có được.

Người còn độc thân hãy năng đi chơi với bạn bè nhiều hơn nữa. Cơ hội tìm thấy được định mệnh của đời mình trong ngày này của con giáp này là rất cao. Đừng ngần ngại nếu có ai đó nói bản mệnh quá chủ động tìm kiếm tình yêu, bởi suy cho cùng cuộc đời này đâu có ai sống được thay mình.

Tinh hoa cổ học đáng tin 99%: Tài Tinh chiếu mệnh, Ông Tổ Xổ Số phù trợ, 3 con giáp này 22/9 có hẹn với giàu sang, phất lên không kịp chớp mắt - Ảnh 3

Tuổi Thân đón nhiều điều tốt lành trong ngày 22/9.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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