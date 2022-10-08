Tin vui từ 12h trưa nay (08/10), Chính Tài độ mệnh, Ngọc Hoàng mở kho phát lộc, 3 con giáp "rước vàng, đón bạc" vào nhà, tài khoản nhảy số chóng mặt, cuối tuần rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 05:19

Trưa nay, 3 con giáp sau chính thức "tạm biệt vận xui" nhờ Chính Tài độ mệnh, cuộc sống từ đây bước sang trang mới rực rỡ mấy ai sánh bằng.

Tuổi Ngọ

Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Ngọ trong trưa nay. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Ngựa đều diễn ra suôn sẻ trong hôm nay. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong trưa nay bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Trưa nay, người tuổi Ngọ có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Tin vui từ 12h trưa nay (08/10), Chính Tài độ mệnh, Ngọc Hoàng mở kho phát lộc, 3 con giáp 'rước vàng, đón bạc' vào nhà, tài khoản nhảy số chóng mặt, cuối tuần rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu - Ảnh 1
Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Ngọ trong trưa nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước vào trưa nay, vận trình của người tuổi Tý đang duy trì ở mức bình ổn, có thăng có trầm, nhưng nhìn chung không có điều gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần giữ được phong độ hiện tại, làm mọi thứ theo kế hoạch đã vạch ra sẵn thì mọi thứ sẽ diễn tiến đúng như bạn mong muốn.

Trưa nay, công việc của bản mệnh tiến triển đều đều, các nhiệm vụ đều được đảm bảo hoàn thành đúng hạn, tuy không có đột phá nào quá lớn nhưng cũng không có sơ suất nào xảy ra. Có Tử Vi cát tinh ở bên, cơ hội gặp được quý nhân trong tuần mới của tuổi Tý không ít. Đối phương không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của mình.

Phương diện tài lộc vượng nhất vào trưa nay khi có cả Chính Tài và Thiên Tài cùng nâng đỡ. Các nguồn thu nhập chính phụ được đảm bảo, việc hợp tác cũng tiến triển tốt đẹp, lợi nhuận chia đều cho cả hai bên. Tình cảm cũng có nhiều điểm sáng trong trưa nay. Đôi lứa dành cho nhau sự tin tưởng và cảm thông nên dù công việc bận rộn khiến hai bạn không dành thời gian nhiều cho nhau thì mối quan hệ vẫn luôn bền chặt. Người độc thân nên chủ động hơn nữa để không bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp.

Tin vui từ 12h trưa nay (08/10), Chính Tài độ mệnh, Ngọc Hoàng mở kho phát lộc, 3 con giáp 'rước vàng, đón bạc' vào nhà, tài khoản nhảy số chóng mặt, cuối tuần rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu - Ảnh 2
Trưa nay, công việc của bản mệnh tiến triển đều đều, các nhiệm vụ đều được đảm bảo hoàn thành đúng hạn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trưa nay, người tuổi Dậu được Chính Tài soi đường chỉ lối, có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Nhưng bạn vẫn cần cố gắng hơn nữa, tránh tâm lý an nhàn hưởng cái lợi trước mắt nếu muốn sung túc giàu có.

Tuy nhiên, trưa nay bản mệnh gặp chuyện không như ý trong tình cảm. Mâu thuẫn nảy sinh giữa cặp đôi vì những chuyện cỏn con nhưng đôi bên đều đẩy vấn đề lên cao. Bản mệnh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và có những hành động hay lời nói quá đà, khiến cho mối quan hệ lâm vào khủng hoảng. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi trưa nay con giáp giàu sang phú quý con giáp đổi đời phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý