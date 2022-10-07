Thần Tài ban cho trúng số độc đắc 2 lần vào đúng 2 ngày cuối tuần (08/10 - 09/10), TOP 3 con giáp "hốt vàng, hốt bạc" của thiên hạ, tiền bạc trải đầy, tình duyên mỹ mãn vào cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 20:41

2 ngày cuối tuần, 3 con giáp sau đổi đời nhờ trúng số độc đắc, từ đây tiền của trải từ Đông sang Tây vẫn chưa hết.

Tuổi Ngọ

So với các con giáp ở trên, tuổi Ngọ có thể không phải là người liều lĩnh, độc lập hay kiên cường nhất, thế nhưng bản lĩnh của họ khi xảy ra chuyện lại xứng đáng đứng đầu. Theo các chuyên gia phong thủy, càng khó khăn thì người tuổi Ngọ lại càng điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề.

Chính cái đầu lạnh như băng này giúp họ bình tĩnh để đưa ra các giải pháp tối ưu, nhờ thế, dù phải đối mặt với những sóng gió nào thì người tuổi Ngọ cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua. 

Tử vi học có nói, thời gian trước là lúc tương đối sóng gió với người tuổi Ngọ. Tuy nhiên, 2 ngày này, tuổi Ngọ như được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây, may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, đến cuối năm không trở thành đại gia thì chuyện tiền nong cũng vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai. 

Thần Tài ban cho trúng số độc đắc 2 lần vào đúng 2 ngày cuối tuần (08/10 - 09/10), TOP 3 con giáp 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tiền bạc trải đầy, tình duyên mỹ mãn vào cuối tuần - Ảnh 1
2 ngày này, tuổi Ngọ như được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây, may mắn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

2 ngày cuối tuần này (08/10 - 09/10), người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ nên càng về cuối năm thì sự hỗ trợ này càng chứng tỏ được hiệu quả và góp phần đáng kể vào thành công của họ, dù cho họ có làm về đầu tư, kinh doanh hay các ngành nghề khác.

Tử vi học có nói, 2 ngày này sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Mùi, mọi chuyện trong cuộc sống của họ không những suôn sẻ, hanh thông, mà tiền bạc cũng dễ kiếm, giúp họ có một cái Tết vô cùng sung túc, dư dả. 

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tuổi Mùi biết kiểm soát lời nói và hành động của mình, tránh xa các mâu thuẫn, thị phi, chỉ tập trung vào công việc của mình thì họ sẽ còn gặt hái được thêm nhiều thành tựu nữa.

Thần Tài ban cho trúng số độc đắc 2 lần vào đúng 2 ngày cuối tuần (08/10 - 09/10), TOP 3 con giáp 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tiền bạc trải đầy, tình duyên mỹ mãn vào cuối tuần - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần này (08/10 - 09/10), người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Những người tuổi Dậu cũng có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong 2 ngày này. Sinh ra đã có lý tưởng sống, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu nên người tuổi Dậu không sớm thì muộn sẽ thành công.

Trong thực tế, những người tuổi Dậu bị đánh giá là cảm tính, không lý trí và điều này đôi khi khiến họ bị vuột mất vận may. Nhưng trong 2 ngày này, những người tuổi Dậu nên điềm đạm, bình tĩnh hơn. Ngoài ra, họ còn có thêm quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Nhìn chung, trong 2 ngày cuối tuần, nếu là người làm công ăn lương thì tuổi Dậu sẽ có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Còn nếu buôn bán, bạn sẽ chốt đơn ầm ầm.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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