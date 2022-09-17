Tin vui đến vào 13h chiều mai (18/9), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp cầm tiền tỷ trong tay, Thần Phật gọi tên trúng số độc đắc, bất ngờ phát tài, "bên trái hũ vàng, bên phải kho bạc", mọi sự thập toàn thập mỹ

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 13:51

Chiều mai, 3 con giáp sau giàu "nứt đố đổ vách", mua nhà lầu xe hơi vào cuối tháng 9.

Tuổi Mùi

Nhắc đến tuổi Mùi, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Mùi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến.

Tuổi Mùi trời sinh tính tình nồng hậu, đặc biệt tốt bụng, hào phóng. Bây giờ là lúc bạn phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc, cuộc sống tương lai sẽ sung túc, hạnh phúc.

Theo tử vi, từ chiều mai, vận may của những người tuổi Mùi sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Những người tuổi Mùi nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Mùi đã rất vất vả nhưng đổi lại chiều mai cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Mùi sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

Tin vui đến vào 13h chiều mai (18/9), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp cầm tiền tỷ trong tay, Thần Phật gọi tên trúng số độc đắc, bất ngờ phát tài, 'bên trái hũ vàng, bên phải kho bạc', mọi sự thập toàn thập mỹ - Ảnh 1
Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Mùi sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần Tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Tỵ. Bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Về đường tình duyên, chiều mai là một ngày cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Tỵ đang ở trong một mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

Tin vui đến vào 13h chiều mai (18/9), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp cầm tiền tỷ trong tay, Thần Phật gọi tên trúng số độc đắc, bất ngờ phát tài, 'bên trái hũ vàng, bên phải kho bạc', mọi sự thập toàn thập mỹ - Ảnh 2
Theo các chuyên gia phong thủy, nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần Tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, trong chiều mai, tuổi Hợi về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình một cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, chiều mai tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Về đường tình duyên, nếu như thời gian trước tình cảm của tuổi Hợi luôn trúc trắc, không đi đến đâu thì chiều mai, họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm sau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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