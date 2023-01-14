Tiểu nhân ngáng đường, đại họa ập đến, 3 con giáp bị vận xui 'xích chân', cuối tuần coi chừng tiền tài thua lỗ, đen bạc đen cả tình

Tuổi Mão là con giáp gặp họa tiểu nhân cuối tuần này theo tử vi tháng 1 dự báo. Thị phi bủa vây, nếu không cẩn trọng kẻ xấu sẽ nhân cơ hội này nhằm hạ uy tín của bản mệnh, bao công sức xây dựng trong phút chốc tan biến như bọt biển.

Lời khuyên dành cho tuổi Mão là trong lúc này, hãy thật bình tĩnh, suy tính lại tất cả mọi chuyện và nghĩ theo chiều hướng tích cực. Có như vậy, tinh thần mới có thể thoải mái, vận xui cũng theo đó mà biến mất.

Tuổi Sửu

Tình yêu là điểm nhấn trong 2 ngày cuối tuần của tuổi Sửu khi có một màn đánh ghen không đùa được. Tình cảm của bạn và người ấy có lẽ đã đến hồi kết thúc sau khi sự việc bại lộ như thế này. Cũng là do bạn bắt cá hai tay mà thôi. Trong tình yêu, cấm kị là dối trá. Bạn nên rút kinh nghiệm và bỏ tính lăng nhăng đi nhé, nếu không sau này có kết hôn cũng không tìm được hạnh phúc.

Tiền bạc hao hụt vì làm ăn thua lỗ càng làm cho bạn rơi vào thảm cảnh. Đây chính là kết cục do bạn gây ra nên không cần phải trách người khác.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp xui xẻo cuối tuần này, chính vì vậy nếu muốn yên bình, bạn cần phải chú ý trên nhiều phương diện.

Trong sự nghiệp, có thể nhận thấy rằng sự thăng tiến của bạn đang khiến một vài người đồng nghiệp “nóng mắt”, tìm cách cạnh tranh không lành mạnh hoặc gây khó dễ trong quá tình hợp tác làm việc chung.

Tiểu nhân vận đang bủa vây, bạn khó tránh họa khẩu thiệt do bị vướng phải thị phi, hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh nhé, chớ nên hành xử theo cảm xúc.

Trên phương diện tài chính, nếu không cẩn thận, bạn rất có thể sẽ bị mất tiền oan bởi bạn dễ nghe theo lời xúi giục đầu tư vào những lĩnh vực mình không nắm rõ, hoặc mua sắm vung tay quá trán.

Vì vậy, cho dù bạn có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì vẫn luôn cảm thấy tiền bạc chảy trôi khỏi túi của mình mà không cách nào ngăn cản được.

Còn trong chuyện tình cảm, bạn thường ăn nói thiếu suy nghĩ nên dễ làm mất lòng người khác.

Bản mệnh cần chú ý tới hành vi và phát ngôn, không chỉ ở môi trường công sở mà cả khi giao tiếp với người thân trong gia đình. Đừng để những cơn ghen tuông, những trận tra hỏi đẩy mối quan hệ của hai bạn tới bờ vực tan vỡ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.