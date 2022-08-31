Tiếng pháo giao thừa 2023 vừa nổ, 3 con giáp sau lấy rổ hứng tiền, ngọc ngà châu báu ùn ùn đổ về, Hợi đầu tư bất động sản thắng lớn vẻ vang, Tuất phất lên nhờ sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đứng đầu trong những con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Ngọ

Đứng vị trí thứ 2 trong những con giáp may mắn năm Quý Mão 2023 là người tuổi Ngọ. Nếu tuổi Ngọ gặp bất lợi tài chính trong năm 2023 thì sang năm Quý Mão, họ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Ảnh minh họa

Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp, người tuổi Ngọ có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả. Tử vi cho biết ác công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Ngọ còn có thể tiết kiệm được khoản lớn trong năm Quý Mão. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban trong năm 2023. Con giáp này gặp may mắn về tài lộc, các kế hoạch đầu tư đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Ảnh minh họa

Tử vi nói rằng tuổi Tuất có thể liên tục gặp những cơ hội trời cho, giúp sự nghiệp phát triển mạnh hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội và có sự tính toán kỹ thì cuối năm tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản tiền lớn.

Đường tình duyên của tuổi Tuất cũng có sự khởi sắc. Vận may vây quanh, bản mệnh được nhiều người để ý, theo đuổi. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để tuổi Hợi tìm được một nửa của mình. Vợ chồng có nơi có chốn tình cảm ngày càng bên chặt.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.