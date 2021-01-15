Tiền vượng sắc, tình thăng hoa: 3 con giáp này ‘không sợ trời không sợ đất’ trong 49 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có khoảng thời gian khá thuận lợi về mọi mặt. Bạn xác định được phương hướng nên làm gì cũng thành công. Trong công việc, cấp trên có cái nhìn ấn tượng về sự tài giỏi, thông minh của bạn. Bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ tốt nên giúp ích cho công việc đang phụ trách.

Nhờ nhân duyên tốt mà bạn tìm được đối tượng ưng ý, có thể thoát ế trong thời điểm này. Bên cạnh đó, người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau nhiều hơn. Mối quan hệ của bạn gặp nhiều chuyện vui, không còn mâu thuẫn hay xích mích vì những chuyện nhỏ nhặt.

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp may mắn, mọi sự thuận lợi. Trời sinh người tuổi Sửu hiền lành, chăm chỉ luôn giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý với mọi người nên được yêu mến. So với những con giáp khác, tuổi Sửu được đánh giá khá cao khả năng lãnh đạo, được nhiều người nể phục sát đất vì sự thông minh, tài giỏi của mình.

Sửu đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người bạn tốt, nhiệt tình trong mối quan hệ nên khi gặp khó khăn đều có người đứng ra giúp đỡ, không vướng phải bất cứ khó khăn nào lớn về tiền bạc. Bước vào một giai đoạn mới này, bạn xây dựng được vận trình suôn sẻ, tình tiền đều viên mãn như ý bản thân mong muốn.

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, giỏi giang nên đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Trong 49 ngày tới, tuổi Tý hãy chuẩn bị đón những tin vui bất ngờ ập đến với mình. Đặc biệt là về con đường công danh, mọi việc được giải quyết êm đẹp, thu nhập đổ về ồ ạt như thác nước.

Tý có nhiều cơ hội thể hiện tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý có nhiều cơ hội xây dựng cơ ngơi lớn, làm một hưởng mười không lo về bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên nên quan tâm đến bản thân, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm