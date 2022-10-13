Tiên tri Mù Vanga đã dự đoán trong 7 ngày tới (14-20/10) 3 tuổi chính thức hết khổ, nợ nần đều xóa sạch, sống cuộc đời mới, cuộc sống màu hồng, tiền của dư giả

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 14:20

Nhà tiên tri dự đoán 3 con giáp chính thức hết khổ, xóa hết nợ nần, cuộc đời thăng hoa, có của dư của để trong 7 ngày tới.

Tuổi Hợi

Tiên tri Mù Vanga đã dự đoán trong 7 ngày tới (14-20/10) 3 tuổi chính thức hết khổ, nợ nần đều xóa sạch, sống cuộc đời mới, cuộc sống màu hồng, tiền của dư giả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ 7 ngày tới (14-20/10) vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sức khỏe từ ngày mai trở đi của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phá, người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

Tuổi Dậu

Tiên tri Mù Vanga đã dự đoán trong 7 ngày tới (14-20/10) 3 tuổi chính thức hết khổ, nợ nần đều xóa sạch, sống cuộc đời mới, cuộc sống màu hồng, tiền của dư giả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ 7 ngày tới (14-20/10), nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Dậu sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi

Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Gà có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Dậu thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong ngày mai.

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu kể trong 7 ngày tới (14-20/10) cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Tuổi Mùi

Tiên tri Mù Vanga đã dự đoán trong 7 ngày tới (14-20/10) 3 tuổi chính thức hết khổ, nợ nần đều xóa sạch, sống cuộc đời mới, cuộc sống màu hồng, tiền của dư giả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc trong 7 ngày tới (14-20/10). Những mục tiêu của bản mệnh sắp như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi này thời cơ thăng tiến trong công việc rất cao.

Đào hoa nở rộ đem lại cho người đơn thân nhiều thời cơ kết giao bạn bè, nhất là những người khác giới. Nếu hai người tìm được sự đồng điệu tâm hồn, khả năng thành đôi sẽ là rất cao. Người đơn thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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