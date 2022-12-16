Tiền rơi trên đầu 3 con giáp vào đúng 23h khuya Thứ 3 ngày 17/12/2022: Từ công việc cho đến cuộc sống đều thăng hoa, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 15:11

Các khía cạnh mở ra một khởi đầu thuận lợi cho những con giáp sau, họ không chỉ có được sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh, mà còn thoải mái và tự do trong tài chính. Thu nhập tăng lên vùn vụt, dễ dàng mua được nhà và xe hơn trong tương lai.

 

Tuổi Thân

Tử vi thời điểm này đã dự đoán rằng, trong thời điểm này, những người tuổi Thân sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng. Do thời gian tới được Thần Tài chỉ điểm, người tuổi Thân sẽ liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy.

 

Tiền rơi trên đầu 3 con giáp vào đúng 23h khuya Thứ 3 ngày 17/12/2022: Từ công việc cho đến cuộc sống đều thăng hoa, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những công việc bị đình trệ trước đây nay sẽ được tuổi Thân hoàn thành triệt để, gọn gàng. Thêm vào đó, con giáp này còn năng nổ giúp đỡ mọi người, lấy được thiện cảm và tạo ra thêm những mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng, trước đây tuổi Tý phạm phải Hình Thái Tuế nên dễ vướng phải thị phi. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng gặp không ít rắc rối. Tuy nhiên, qua bước vào thời điểm này, vận trình của tuổi Tý càng khởi sắc.

Tiền rơi trên đầu 3 con giáp vào đúng 23h khuya Thứ 3 ngày 17/12/2022: Từ công việc cho đến cuộc sống đều thăng hoa, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bản mệnh gặp được cục diện tam hợp Thái Tuế nên tài vận và quan vận vượng phát. Đây là thời gian hanh thông, cát tường đối với người tuổi Tý. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức hoặc làm những việc quan trọng như kết hôn, sinh con. Vận thế của tuổi Tý bước vào giai đoạn bình ổn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Hợi là người khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nhất trong 12 con giáp. Con giáp này cũng là con giáp đắng cay trước, ngọt bùi sau. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, người tuổi này mới có thể đạt được đến thành công như mong đợi.

Tiền rơi trên đầu 3 con giáp vào đúng 23h khuya Thứ 3 ngày 17/12/2022: Từ công việc cho đến cuộc sống đều thăng hoa, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi trong thời điểm này cho thấy, người tuổi Hợi vượng vận, tài lộc về nhiều vô kể. Hợi hãy lưu ý nắm chặt tiền bạc, của cải của của mình trong tay, đề phòng thất thoát. Nhân lúc vận may đang lên, hãy nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, Hợi sẽ nhận được thành quả như mong đợi. Đồng thời, người tuổi này cần biết cách kiểm soát cảm xúc tốt.

Trong chuyện tình cảm, Hợi chớ nên nóng nảy kẻo làm tổn thương đến người khác. Trong tháng này, Hợi cũng có thêm nhiều thời gian, cơ hội để vun đắp tình cảm với nửa kia. Đừng bỏ cơ hội này!

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Quý nhân và Cát tinh trợ lực, tài vận của những con giáp sau khởi sắc bừng bừng từ 22h khuya Thứ 7 ngày 17/12/2022: Công việc gặp khó đươc người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến về đường công danh

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Bản mệnh những con giáp sau rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực thì họ có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

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