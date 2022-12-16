Tiền đẻ ra tiền vào cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu to, đánh bay vận xui, nghênh đón may mắn, bắt thang đến thành công, vận trình leo cao, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 14:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối tháng 11 âm lịch nhé!

Tiền đẻ ra tiền vào cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đổi đời giàu to, đánh bay vận xui, nghênh đón may mắn, bắt thang đến thành công, vận trình leo cao, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ hơn người ở cách cư xử khôn khéo, biết tiến biết lùi. Trong công việc, con giáp này giàu tham vọng, không thấy khó khăn mà lùi bước hay nản lòng. Con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ có sự nghiệp ổn định sau tuổi 35.

Cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Thìn được Thần Tài ban lộc. Công việc kinh doanh, làm ăn của họ ngày càng xuôi thuận. Người đầu tư kinh doanh sẽ thu lãi đậm. Trong khi những người làm công ăn lương cũng nhận nhiều tin vui trong công việc.

Trong thời điểm này, họ được cấp trên trọng dụng, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Người tuổi này tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cũng cần biết cách quản lý chi tiêu thì sẽ sớm có của ăn của để.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tài giỏi, thông minh và can đảm. Thời trẻ, họ ham học hỏi nên hiểu biết rộng và sớm đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Ngọ là họ khá bốc đồng và thường làm việc theo cảm tính. Họ phù hợp với những công việc cần sự sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.

Cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ có vận khí hanh thông, tài lộc vượng phát. Trong công việc, tin vui liên tiếp gõ cửa nhà người tuổi Ngọ. Người làm kinh doanh thì có cơ hội phát tài, đơn hàng chốt liên tục.

Không những thế, những khoản đầu tư của họ cũng sinh lời lớn. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên coi trọng. Lúc này, họ có cơ hội để đầu tư ở cấp độ nhỏ lẻ, kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường sống chân thành, vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy, trong suốt cuộc đời, con giáp này dễ gặp được quý nhân. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị vân xui đeo bám. Con giáp này cần bình tĩnh hơn trong việc xử trí để sớm có thể tìm ra hướng giải quyết.

Từ giữa tháng 11, con giáp tuổi Sửu tài lộc hanh thông, sự nghiệp khởi sắc. Họ có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể trọng.

Rất có thể trong thời gian tới, họ sẽ có hướng đi mới khả quan cho sự nghiệp của bản thân. Nhưng dù mọi việc có thuận lợi đến đâu thì vẫn sẽ có những rắc rối tiềm ẩn mà họ không thể lường trước được. Vì vậy, con giáp tuổi Sửu nên lắng nghe những lời tư vấn từ bậc tiền bối giàu kinh nghiệm thay vì cứ cố chấp làm theo ý mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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