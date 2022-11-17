Tiền che mờ mắt: 3 con giáp tham thì thâm, dễ rơi bẫy lừa lọc, tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp tiêu tan, tiền của bay sạch đầu tháng 12 tới

Tuổi Ngọ được dự báo gặp không ít rắc rối trong đầu tháng 12 bị cục diện Tương Xung án ngữ. Công việc không thuận lợi như bình thường. Tâm trạng bạn đang rối bời do chuyện tình cảm, chính vì vậy bạn khó lòng mà tập trung toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Tình yêu lứa đôi ngày càng lâm vào bế tắc khi cả hai đều không còn dành cho đối phương quá nhiều sự kiên nhẫn. Các cặp đôi ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp trong nhiều vấn đề. Gia đạo bất ổn, tình cảm giữa vợ chồng hay với con cái có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn.

Tuổi Tý là con giáp mất tiền đầu tháng 12/2022, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi tài vận của bạn có chiều hướng đi xuống, các khoản thu chững lại.

Vì thế, bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều, bởi khi vận khí bất ổn, các kế hoạch của bạn có thể đổ bể nửa chừng gây hao tài tốn của.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tư, kinh doanh nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn tiền quá nhiều kẻo không thu hồi được vốn liếng. Bản mệnh hãy tập trung cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mải mê chạy theo trào lưu, cuối cùng thì “xôi hỏng bỏng không”.

Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Bạn có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi thay vì hoang phí quá đà như trước đó.

Tuổi Dần

Năm 2022 là năm bản mệnh của người tuổi Dần, vì vậy bạn phải đối diện với cục diện Trực Thái Tuế, khiến vận trình tổng thể trong cả năm có dấu hiệu đi xuống đặc biệt là đầu tháng 12.

Bản mệnh gặp phải nhiều chuyện không được như ý muốn, tạo thành những ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống.

Con giáp này là người có tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn không muốn là người tụt hậu, luôn mong muốn mình đứng trên người này, người khác.

Thái độ tích cực này tất nhiên mang đến những tác động tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh, tuy nhiên, trong năm Trực Thái Tuế như thế này, bạn không thể chỉ chú ý đến việc cố gắng mà không quan tâm đến những tác động bên ngoài được.

Nhiều việc bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người ngoài khiến bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn sẽ liên tiếp gặp phải những trở ngại trên con đường thăng tiến, ví dụ như thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, quan hệ với lãnh đạo không hòa thuận.Nhiều việc bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người ngoài khiến bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn.

Đây là lúc bạn cần bước chậm lại để có thể nhìn nhận và đánh giá chính bản thân mình, nhận ra đâu là ưu điểm và đâu là khuyết điểm của mình để có hướng phát huy, sửa chữa phù hợp.

Người tuổi Dần luôn muốn mình là người nắm thế chủ động trong các mối quan hệ, vì thế nhiều khi khiến vị thế của hai người trở nên mất cân bằng, nửa kia của bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Bạn và người ấy sẽ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, lại cộng thêm áp lực do cuộc sống mang lại khiến bạn thường xuyên nổi nóng với đối phương, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa xôi.

Bản mệnh không nên quá cố chấp với quan điểm của mình, có điều gì không hài lòng thì nên bình tĩnh thảo luận, học cách lắng nghe đối phương, có như vậy thì những khúc mắc mới dần được hóa giải.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.