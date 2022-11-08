Thứ Tư và thứ Năm tuần này (9/11, 10/11): 3 con giáp sau mở rộng cửa đón Thần Tài, nợ nần trả đủ, vận trình sắp tới đón nhiều tin vui liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 18:30

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày tới (9, 10/11), 3 con giáp may mắn sẽ bước qua khổ nạn, vực dậy thành công sự nghiệp vốn đã bị trì hoãn quá lâu của mình.

Tuổi Mùi

2 ngày tới (9, 10/11), tuổi Mùi được phúc lành soi đường dẫn lối, thu nhập của bạn không ngừng tăng lên. Những dự án đầu tư, kinh doanh riêng của bạn cũng khởi sắc, thu về được lợi nhuận. Bên cạnh đó, những ước muốn của bạn có thể thành hiện thực, ước mơ giàu sang, may mắn, đếm tiền thì mềm tay, sự nghiệp hanh thông, cả danh và lợi, lương bổng cũng tăng cao ngất ngưởng.

Về chuyện tình cảm, nếu là người đã thành gia lập thất, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình Mùi sẽ được thu hẹp ít nhiều, trò chuyện, thấu hiểu và chia sẻ những câu chuyện với nhau nhiều hơn. Người độc thân không có nhiều thay đổi trong thời gian này.

Thứ Tư và thứ Năm tuần này (9/11, 10/11): 3 con giáp sau mở rộng cửa đón Thần Tài, nợ nần trả đủ, vận trình sắp tới đón nhiều tin vui liên tiếp - Ảnh 1
 Những dự án đầu tư, kinh doanh riêng của bạn cũng khởi sắc, thu về được lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong ngày 9/11 và ngày 10/11 mọi việc suôn sẻ, tài lộc ngất trời. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng rõ rệt. Cũng theo tử vi, khi con giáp này giữ được thái độ lạc quan thì tài lộc của họ sẽ ào ào đổ về.

Vốn là người chăm chỉ và tích cực, không nản lòng hay than vãn khi đối mặt với khó khăn, tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công bất ngờ. Con giáp chỉ cần ngồi một chỗ, các hợp đồng, dự án mới cũng tự tìm đến giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao thu nhập. Chưa kể Hợi còn có dư thời gian để chăm sóc cho gia đình người thân của mình. Khi mọi việc dần trở về ổn định, con giáp này sẽ được đề bạc lên các vị trí xứng đáng hơn với những đóng góp của mình.

Thứ Tư và thứ Năm tuần này (9/11, 10/11): 3 con giáp sau mở rộng cửa đón Thần Tài, nợ nần trả đủ, vận trình sắp tới đón nhiều tin vui liên tiếp - Ảnh 2
Con giáp chỉ cần ngồi một chỗ, các hợp đồng, dự án mới cũng tự tìm đến giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp thông minh, lanh lợi, có năng lực và linh hoạt. Họ nhạy cảm với đồng tiền và thường nắm bắt cơ hội kiếm tiền tốt hơn người khác. Trong 2 ngày tới (9/11, 10/11), vận trình tổng thể của người tuổi Tý sẽ tiếp tục được cải thiện, tin vui sẽ đến trong mọi mặt của cuộc sống. 

Trong sự nghiệp, họ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp có bước tiến lớn. Tiền lương và chức vụ của người tuổi này sẽ tăng lên liên tục. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết cách đầu tư, chi tiêu nên tiền tích lũy tăng lên. Họ có cơ hội mua sắm được nhiều bất động sản và tài sản có giá trị.

Thứ Tư và thứ Năm tuần này (9/11, 10/11): 3 con giáp sau mở rộng cửa đón Thần Tài, nợ nần trả đủ, vận trình sắp tới đón nhiều tin vui liên tiếp - Ảnh 3
Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết cách đầu tư, chi tiêu nên tiền tích lũy tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 17h chiều ngày mai (9/11), bao tiền trên trời rơi xuống nhà, 3 tuổi này thoải mái tiêu xài, cuộc đời đón nhận nhiều tin vui, may mắn

Đúng 17h chiều ngày mai (9/11), bao tiền trên trời rơi xuống nhà, 3 tuổi này thoải mái tiêu xài, cuộc đời đón nhận nhiều tin vui, may mắn

Đúng 17h chiều ngày mai (9/11), 3 con giáp dưới đây sẽ may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc liên tục kéo vào túi, cuộc sống lên hương sung túc đến già.

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