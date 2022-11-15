Thứ Tư ngày 16/11, Thái Bạch thổi sạch khó khăn, 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, tài lộc bám theo chân, phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 07:26

Những con giáp gặp nhiều khó khăn, điêu đứng vì tiền trong suốt thời gian qua thì bước sang thứ Tư ngày 16/11, tài lộc sẽ theo chân, phú quý hơn người.

Tuổi Dần 

Trải qua năm tuổi của mình thật không hề dễ dàng với người tuổi Dần, làm đâu hỏng đó, kinh doanh buôn bán gì cũng thua lỗ khiến con giáp này chán chường, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Với những người làm công ăn lương, suốt gần một năm trời gặp tiểu nhân hãm hại, công việc đổ bể. Thế nhưng, bước sang thứ Tư ngày 16/11 nhờ cộng hưởng mạnh mẽ của Tam Hợp và Nhị Hợp, con giáp này đúng như "hổ mọc thêm cánh", cất cánh bay cao, tiền bạc thăng hạng.

Trạng thái buôn bán có lãi kéo dài, thậm chí việc thu về lợi nhuận lớn còn giúp bạn bù lỗ toàn bộ số tiền trước đó. Đối với những người đang đi làm, họ có thể xóa được ác cảm với đồng nghiệp, thay vào đó là gắn kết tình cảm và đồng lòng chung sức cùng nhau phát triển. Hơn nữa, tình duyên của con giáp này cũng đáng phải chúc mừng, những khó khăn trước đó chia cắt hai bạn đến nay đã kết thúc. 

Thứ Tư ngày 16/11, Thái Bạch thổi sạch khó khăn, 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, tài lộc bám theo chân, phú quý hơn người - Ảnh 1
Bước sang thứ Tư ngày 16/11 nhờ cộng hưởng mạnh mẽ của Tam Hợp và Nhị Hợp, con giáp này đúng như "hổ mọc thêm cánh", cất cánh bay cao, tiền bạc thăng hạng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn là con giáp chăm chỉ, trung thành, chịu thương chịu khó, nếu là lãnh đạo sẽ là một con hổ dẫn đầu đội quân, tinh anh và giỏi giang. Nếu là nhân viên thì cũng là một nhân viên ưu tú, hết mình với công việc. 

Trong ngày mai (16/11), những người tuổi Tuất tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình. Những mối lo trước đó cũng giảm nhẹ dần, đi cùng đó là những tín hiệu tích cực của chính tài. Là một con giáp có vận đào hoa nhưng lại cũng luôn đau đầu vì tình, đến thời điểm này Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm tiến bước cùng người mình yêu thương. 

Thứ Tư ngày 16/11, Thái Bạch thổi sạch khó khăn, 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, tài lộc bám theo chân, phú quý hơn người - Ảnh 2
Trong ngày mai (16/11), những người tuổi Tuất tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tưởng chừng tuổi Hợi luôn có cuộc sống an nhàn, hưởng lạc nhưng do Thái Bạch chiếu mệnh, năm 2022 là một năm tồi tệ với con giáp này. Ốm đau, bệnh tật triền miên, chính bạn cũng không thể nhớ được mình đã dành bao nhiêu tiền cho việc thuốc men. 

Tuy nhiên, may mắn thay, bước sang ngày mai (16/11), Tuổi Hợi sẽ được nghỉ ngơi về mặt tâm lý, những khó khăn trước đó được giải quyết hoàn toàn, không những vậy bạn còn mang về cho mình một hợp đồng béo bở có được lợi nhuận khổng lồ. Thế nhưng, bạn vẫn nên biết cách giữ gìn sức khỏe của mình vì tài lộc tăng tiến nhưng sức khỏe của bạn thì chưa nhận được tín hiệu tốt đâu. 

Thứ Tư ngày 16/11, Thái Bạch thổi sạch khó khăn, 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, tài lộc bám theo chân, phú quý hơn người - Ảnh 3
May mắn thay, bước sang ngày mai (16/11), Tuổi Hợi sẽ được nghỉ ngơi về mặt tâm lý, những khó khăn trước đó được giải quyết hoàn toàn, không những vậy bạn còn mang về cho mình một hợp đồng béo bở có được lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 12/11, Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp quan lộ rộng mở, tiền bạc đầy túi, vàng đeo đầy người

Cuối ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 12/11, Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp quan lộ rộng mở, tiền bạc đầy túi, vàng đeo đầy người

Cát thần chiếu mệnh bảo đảm cho 3 con giáp này có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu vào cuối ngày hôm nay (12/11).

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