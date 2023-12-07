Thứ Sáu ngày 8/12: Tỵ sự nghiệp may mắn, Dậu tài lộc hanh thông, Ngọ ngồi không giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 19:45

Theo tử vi ngày mai (8/12), 3 con giáp này làm gì cũng ra tiền, phú quý giàu sụ, dự kiến càng ngày càng vượng phát.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/122023, vận trình của tuổi Tỵ có khá nhiều biến động. Điềm báo có tiểu nhân phá hoại, bản mệnh cần hết sức lưu ý để không rơi vào bẫy. Con giáp này có tài nhưng quá chủ quan, tin vào nhận định của mình mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn.

Các mối quan hệ xã hội của tuổi Tỵ cũng không mấy hòa hợp. Bản mệnh có thể gặp phải những kẻ xu nịnh, tiếp cận mình với ý đồ lợi dụng. Chính vì vậy, cần phải luôn giữ vững lý trí của mình, biết phân biệt ai là người tốt, kẻ xấu để không rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân.

Vận trình tình duyên kém sắc, người độc thân dù rất cố gắng nhưng mãi vẫn chưa thoát được tình cảnh cô đơn, lẻ loi bởi chưa tìm được người thực sự ưng ý với mình. Tình yêu chưa tới cũng đừng quá lo lắng. Thay vào đó, nên dành thời gian hoàn thiện và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Thứ Sáu ngày 8/12: Tỵ sự nghiệp may mắn, Dậu tài lộc hanh thông, Ngọ ngồi không giàu sang tự đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Do được cát tinh soi chiếu, người tuổi Dậu sẽ đón nhận vô số may mắn trong công việc, cuộc sống từ ngày 8/12. Con giáp này sẽ cảm thấy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình được giải phóng. Nhờ vây mà họ trở nên nổi bật trong mắt bạn bè, đồng nghiệp. 

Ngoài ra, tuổi Dậu cũng được người xung quanh "rủ rê" tham gia một vài dự án đầu tư tiềm năng. Nếu tiếp tục phát huy các ưu điểm và biết cách nắm bắt cơ hội, họ sẽ đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Sự lãng mạn và dịu dàng của người tuổi Dậu sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, họ sẽ có cơ hội gặp được một người bạn đời kết nối tâm hồn mình.

Để cuộc sống, sự nghiệp lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tuổi Dậu cần giữ niềm đam mê và ước mơ trong cuộc sống. Đồng thời họ nên kiên trì theo đuổi nghệ thuậtm sáng tạo và chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính để của cải có thể tăng trưởng một cách hợp lý và đặt nền móng vững chắc cho tương lai.

Thứ Sáu ngày 8/12: Tỵ sự nghiệp may mắn, Dậu tài lộc hanh thông, Ngọ ngồi không giàu sang tự đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tài lộc cực vượng, cố gắng mang danh tiếng về cho gia tộc. 

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn có nhiều cách cải thiện kĩ năng, hơi khép mình, dành thời gian học hỏi.

Tình cảm: Tình yêu của cả hai làm cho nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ, hai người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần cải thiện đáng kể, cố gắng tăng trưởng nguồn tài chính đáng kể. 

Sức khoẻ: Tinh thần lạc quan, luôn vui đối mặt với những chuyện tiêu cực. 

Thứ Sáu ngày 8/12: Tỵ sự nghiệp may mắn, Dậu tài lộc hanh thông, Ngọ ngồi không giàu sang tự đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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