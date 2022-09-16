Thứ Sáu (16/9): Thầy phong thủy trứ danh mạnh dạn gọi tên 3 con giáp sau phúc khí cực thịnh, công thành danh toại, kiếm tiền dễ dàng, gom bạc tỷ như chơi

Tử vi ngày mới dự đoán cho ngày 16/9 của 12 con giáp đã chỉ rằng hôm nay 3 con giáp sau có điềm may bất ngờ, vận trình cực kì thuận lợi, làm gì cũng may mắn

Tuổi Tuất Người tuổi Tuất có một ngày thứ 6 mạnh mẽ và hanh thông nhờ tam hợp cục tốt lành. Dù đi đâu, làm gì thì tam hợp cũng sẵn lòng nâng bước nên cứ mạnh dạn tiến lên, thậm chí liều lĩnh một chút cũng được, nhất là trong chuyện tình cảm, cứ mạnh dạn tiến lên, chủ động tấn công, biết đâu lại được như ý nguyện. Hơn nữa các mối quan hệ xã giao của bạn với những người xung quanh sẽ mang đến cho bạn những lợi ích khá lớn. Thiên Quan soi đường chỉ lối cho bạn kiếm tiền nên không đi chệch hướng, dũng cảm mà không liều lĩnh, làm tới đâu chắc tới đó. Vì vậy bản mệnh không có gì phải lo lắng, chỉ cần tiến lên theo đúng kế hoạch, kiểm tra tỉ mỉ từng hạng mục, từng bước đi thì đảm bảo thành công. Bản mệnh còn nhận được điềm may bất ngờ nhờ tam hợp cục nên nếu không ra ngoài thì quả là phí của trời, tài lộc từ trên trời rơi xuống, mau mau mà nắm lấy. Vô tình cũng có thể kiếm tiền, không định trước cũng có thể tìm được đối tác, khách hàng ưng ý hoặc được mời làm công việc rất tốt, chăm chỉ cầu tiến thì chẳng mấy chốc mà thu nhập vượt trội.

Người tuổi Tuất có một ngày thứ 6 mạnh mẽ và hanh thông nhờ tam hợp cục tốt lành. Dù đi đâu, làm gì thì tam hợp cũng sẵn lòng nâng bước nên cứ mạnh dạn tiến lên, thậm chí liều lĩnh một chút cũng được, nhất là trong chuyện tình cảm, cứ mạnh dạn tiến lên. Ảnh minh họa Tuổi Tỵ Tử vi ngày 16/9/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ trong ngày đầu tuần hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên nhiệt tình giúp đỡ, đối tác thường xuyên trao đổi và mở đường cho công việc ngày càng thăng hoa, có hướng đi mới đầy triển vọng. Đặc biệt những người nào theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong ngày. Bản mệnh có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kì ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai. Nhờ gặp cục diện tam hợp nên phương diện tài chính của tuổi Thân khá suôn sẻ. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn, một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì càng tốt hơn nữa. Bạn còn được mời hợp tác, cùng chung vốn hoặc có người chủ động tới gợi ý đầu tư nên con đường hanh thông hơn hẳn, cố gắng chăm chỉ nỗ lực thì thu nhập sẽ càng ngày càng khả quan. Thời gian này cũng không có quá nhiều khoản phải chi tiêu nên tuổi Dậu có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá.

Tử vi ngày 16/9/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ trong ngày đầu tuần hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên nhiệt tình giúp đỡ, đối tác thường xuyên trao đổi và mở đường cho công việc ngày càng thăng hoa, có hướng đi mới đầy triển vọng. Ảnh minh họa Tuổi Thân Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng, được Tương Hội trợ mệnh, người tuổi Thân đón nhiều tin vui liên quan đến công danh sự nghiệp trong ngày thứ 6 này. Công việc của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn nhiều so với trước đó, các khó khăn trở ngại dường như được gạt sang một bên, dọn đường cho bạn tiến về phía trước. Sự linh hoạt và mưu trí của bạn còn có thể mang về cho tập thể những hợp đồng hợp tác đầy hứa hẹn. Các mối quan hệ bạn bè đối tác cũng rất hài hòa, mang đến nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai. Với năng lực được khẳng định, vị thế của người Thân dần tăng tiến lên các nấc thang mới cao hơn triển vọng hơn. Lại thêm Thực Thần xuất hiện, tin vui về tài lộc đến khiến Thân không khỏi bất ngờ. Nguồn thu nhập chính của bản mệnh không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng tiến đáng kể nữa. Đó là nhờ sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc thời gian vừa qua. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó. Với sự nhạy bén của mình, bạn nhanh chóng nhìn ra được cơ hội kiếm tiền hiếm có và ngay lập tức nắm bắt lấy, chẳng để bỏ lỡ thời cơ. Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng, được Tương Hội trợ mệnh, người tuổi Thân đón nhiều tin vui liên quan đến công danh sự nghiệp trong ngày thứ 6 này. Công việc của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn nhiều so với trước đó, các khó khăn trở ngại dường như được gạt sang một bên, dọn đường cho bạn tiến về phía trước. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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