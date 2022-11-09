Thu sang Đông tới, 3 tuổi đón vạn sự cát lành, hóa nguy thành an, giàu sang sung túc, hạnh phúc mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 06:35

Bước vào mùa đông mát lạnh năm nay, những con giáp này thêm hạnh phúc niềm vui khi tài lộc hân hoan liên tục chào đón.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất giỏi vận dụng trí não, dũng cảm trong mọi việc. Họ không bao giờ chịu lùi bước, cũng có cách làm ăn thông minh, giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp.

Con giáp này có thể thăng quan tiến chức trong thời gian tới nhờ tạo dựng được hình tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Thu sang Đông tới, 3 tuổi đón vạn sự cát lành, hóa nguy thành an, giàu sang sung túc, hạnh phúc mỉm cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao, không làm thất vọng sự tin tưởng của cấp trên, đồng thời cũng giành được vị trí ổn định, không lo bị tụt dốc.

Con giáp tuổi Thân sẽ yên tâm đương đầu với những thử thách mới mà không gặp sự cản trở, kèn cựa nào. Có thể nói, đây là những con giáp giành chiến thắng lớn nhất trong mùa thu này.

Họ sẽ tiếp tục đón những điều tốt đẹp và có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Con số may mắn: 1, 15

Màu sắc may mắn: vàng, cam

Tuổi Mão

Tuổi Mão chính là con giáp vốn là người có tính cách độc lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai. Không những vậy, họ rất xem trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Thu sang Đông tới, 3 tuổi đón vạn sự cát lành, hóa nguy thành an, giàu sang sung túc, hạnh phúc mỉm cười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của người tuổi Mão luôn đàng hoàng, tử tế lại có chí tiến thủ nên trước ngưỡng 30 Ngọ đã có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý. Đặc biệt, trong thời gian mùa đông tới đây, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, cuộc sống rủng rỉnh sung túc không ai sánh bằng.

Con số may mắn: 4, 18

Màu sắc may mắn: đỏ, hồng

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tính tình hiền lành, khiêm tốn và cẩn trọng. Họ có kinh tế vững vàng, giỏi xoay xở, quản lý tiền bạc tốt nên người tuổi này gặp nhiều may mắn trong những tháng mùa đông tới đây.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Thu sang Đông tới, 3 tuổi đón vạn sự cát lành, hóa nguy thành an, giàu sang sung túc, hạnh phúc mỉm cười - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, vận đào hoa sẽ ngập tràn trong vài tháng tới. Dậu nên trau dồi thói quen làm việc và nghỉ ngơi thật tốt. Sự kiên nhẫn và kiên trì của Dậu sớm muộn gì cũng được đền đáp. Tương lai Dậu sẽ có cuộc sống sung túc.

Con số may mắn: 9, 14

Màu sắc may mắn: lục, lam

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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