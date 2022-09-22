Thứ Năm ngày 22/9/2022, những con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, giàu số 2 không ai dám đứng số 1, quan lộ khai thông, tương lai rộng mở, tiền đồ xán lạn,

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 07:10

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 22/9/2022, có 3 con giáp gặt hái nhiều niềm vui tài lộc.

Tuổi Tý

Thời gian này, người tuổi Tý được kỳ vọng sẽ trở thành con giáp gặp được nhiều may mắn nhất. Thời gian tới, mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc.

Đặc biệt, thu nhập trong đúng hôm nay, thứ Năm ngày 22/9/2022 sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới họ sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ.

Đối với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương do năng lực và được quý nhân chiếu cố không ngừng.

Thứ Năm ngày 22/9/2022, những con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, giàu số 2 không ai dám đứng số 1, quan lộ khai thông, tương lai rộng mở, tiền đồ xán lạn, - Ảnh 1
Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 22/9/2022 tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn.

Người tuổi Ngọ là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh nhanh nhẹn, đa tài, có vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên con giáp này có tương lai xán lạn, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Chẳng những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son trong đúng hôm nay, thứ Năm ngày 22/9/2022. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch lãng mạn bên nhau, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Thứ Năm ngày 22/9/2022, những con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, giàu số 2 không ai dám đứng số 1, quan lộ khai thông, tương lai rộng mở, tiền đồ xán lạn, - Ảnh 2
Vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ đỏ chót như son trong đúng hôm nay, thứ Năm ngày 22/9/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn có ý chí mạnh mẽ, nghị lực kiên cường. Con giáp này luôn biết cách nắm bắt các cơ hội tốt trong cuộc sống để có thể vươn lên, tạo dựng cơ nghiệp, làm giàu cho gia đình. Đa số người tuổi Thìn có thể gặt hái thành công từ khi con trẻ. Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu lẫy lừng, bản mệnh cũng phải hết sức nỗ lực, trải qua nhiều khó khăn thử thách mới có thể đi đến đích.

Tử vi nói rằng, đúng hôm nay, thứ Năm ngày 22/9/2022, cuộc sống của con giáp này có những chuyển biến tích cực. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bản mệnh nhất định sẽ gặt hái được thành công lớn.

Trong thời gian tới, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Thìn ngày càng thăng tiến, xuôi chèo mát mái. Con giáp này bỏ ra nhiều công sức và gặt hái được quả ngọt. Khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tình hình tài chính của tuổi Thìn cũng có cải thiện.

Thứ Năm ngày 22/9/2022, những con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, giàu số 2 không ai dám đứng số 1, quan lộ khai thông, tương lai rộng mở, tiền đồ xán lạn, - Ảnh 3
 Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 22/9/2022, cuộc sống của Thìn sẽ gặt hái được thành công lớn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tiết lộ vận trình của 3 con giáp trong ngày 22/9/2022: hỷ sự lâm môn, đắc tài đắc lộc, Trời Phật ban nhiều phước lành, cục diện trăm lối đều suôn sẻ, thuận lợi

Tiết lộ vận trình của 3 con giáp trong ngày 22/9/2022: hỷ sự lâm môn, đắc tài đắc lộc, Trời Phật ban nhiều phước lành, cục diện trăm lối đều suôn sẻ, thuận lợi

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp ổn định, phát tài bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi thứ năm tử vi ngày 22/9/2022 3 con giáp may mắn con giáp may mắn 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 40 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 43 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026