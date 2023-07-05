THỨ NĂM (6/7/2023): 3 con may mắn không chỗ nào chê, những ngày khổ cực đã qua, có đường công danh sự nghiệp may mắn nhất trong 12 con giáp

Tử vi ngày Thứ Năm 06/07/2023 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Tý đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. Tuổi Tý nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái.

Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại. Có tài lộc, hoặc Tuổi Tý có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Năm này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Tuổi Sửu

Thứ Năm 06/07/2023, Tuổi Sửu được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Thứ Năm này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Sửu về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Sửu nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Tuổi Dần

Ngày thứ Năm, công việc của tuổi Dần diễn ra tương đối dễ dàng khi bản mệnh gây ấn tượng tốt với cấp trên và đối tác của mình. Ngoài ra, người tuổi này đang kiếm việc làm mới sẽ sẽ tìm được công việc phù hợp để thỏa mãn đam mê của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Chính Tài xuất hiện mang đến những điều tích cực liên quan đến phương diện tài chính. Nhờ đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái nhưng đừng quá phung phí kẻo bị “cháy túi".

Vận trình tình cảm gặp nhiều trắc trở. Do ảnh hưởng của Ngũ hành Kim khắc Mộc nên bạn phải thận trọng trong các mối quan hệ tình cảm hiện tại. Nếu không chịu hoà giải những mâu thuẫn trước đó, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.