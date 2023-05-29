Thứ hai ngày 29/5/2023: 3 con giáp số hưởng, lộc Thần Tài rải tận cửa, phúc Trời Phật độ tận tay, vận may thấm vào người, gom hết tiền bạc thiên hạ

Tử vi 12 con giáp cho thấy có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết vấn đề mới mẻ, khiến mọi người khâm phục.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác. Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, tương lai thu về khoản lợi nhuận khả quan hơn hiện tại.

Tuổi Mão

Người Tuổi Mãotrong ngày Thứ Hai này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Mão nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mão ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Mùi

Tam Hợp đem tới cho người tuổi Mùi nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Bạn phát huy được năng lực của bản thân, khiến lãnh đạo hoặc nhà tuyển dụng chú ý. Hôm nay, bạn có thể đạt được điều mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, các khoản đầu tư đang đem về lợi nhuận rõ rệt. Bạn hãy mạnh mẽ đi theo các quyết định của bản thân, chớ nên quá phụ thuộc vào lời bàn ra tán vào của người khác, rồi bạn sẽ mở được lối đi riêng.

Thổ khắc Thủy, tình trạng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang thực sự nghiêm trọng. Đôi bên không chịu xuống nước trò chuyện với nhau thì có lẽ sẽ sớm đi đến tan vỡ. Đã đến lúc hai người buông bỏ lòng sĩ diện của mình rồi.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.