Nhờ tu tâm tích đức, sống đời thiện lương nên 3 con giáp hưởng phước từ ƠN TRÊN, Thứ Bảy này nhận lộc mỏi tay, PHÚ QUÝ xôm tụ, cuộc sống vô cùng viên mãn

Tử vi ngày thứ Bảy 27/05/2023 cho thấy mọi thứ Tuổi Sửu làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Bảy này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Sửu nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Tuổi Tuất

Nay tuổi Tuất có Tam Hội chiếu cố nên sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Những bạn làm du lịch, buôn bán tự do thì được khách hàng ủng hộ, cứ mạnh dạn nhập thêm hàng mới. Sắp tới những ai xuất ngoại làm ăn cũng khá thuận lợi và không gặp khó khăn cản đường.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm nhờ Thổ dưỡng Kim nên bản mệnh khá hiểu chuyện, biết cách chăm sóc bản thân và người mình yêu. Cả hai biết bù đắp khuyết điểm cho nhau. Đồng thời, sống rất tình cảm, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình.

Tuất nhận được tin vui tài lộc chủ yếu là nhờ Chính Tài độ mệnh. Lương thưởng ổn áp, nhiều người còn được bo thêm tiền hoặc có tiền thưởng nóng. Cứ nhiệt huyết với những gì mình làm thì thần Tài sẽ chiếu cố cho bạn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 27/5/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi chủ yếu tập trung đến địa vị, quyền lợi, khách hàng, thi cử. Một lời khuyên đắt giá cho bản mệnh đó là càng khiêm tốn càng được quý nhân trợ giúp, càng khoe khoang càng dễ đánh mất cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc tuy đang có nhiều khó khăn những người vẫn nhận được nguồn thu ổn định. Ngoài ra, bên cạnh thu nhập chính, con giáp nhận được các khoản ngoài lề như tiền thưởng, quà cáp từ bạn bè, cấp dưới.

Quan hệ xã giao, tình cảm của tuổi Hợi cũng hài hòa, tốt đẹp. Tuy nhiên, con giáp đôi khi thường suy nghĩ nhiều và theo hướng tiêu cực. Là người biết hưởng thụ cuộc sống, bản mệnh ngày càng yêu đời hơn vì có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.