Thứ Hai đầu tuần (21/11): 3 tuổi này lộc cát tinh chiếu mệnh, rước trọn lộc trong thiên hạ về nhà, Tiền - Danh tự tìm tới tận cửa

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 18:15

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Hai 21/11/2022 này, 4 tuổi này sẽ đón nhận vận may tiền bạc, con đường sự nghiệp thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 21/11/2022 hôm nay, tình hình tài chính của tuổi Tý có những chuyển biến rõ rệt. Với người làm công ăn lương, con giáp này có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên ghi nhận công lao.

Thứ Hai đầu tuần (21/11): 3 tuổi này lộc cát tinh chiếu mệnh, rước trọn lộc trong thiên hạ về nhà, Tiền - Danh tự tìm tới tận cửa - Ảnh 1
3 con giáp mở đầu tuần mới cực thành công, vơ hết lộc trời về tay cuộc sống vô cùng giàu có, một bước lên hương. Ảnh minh họa: Internet

Với người làm đầu tư, kinh doanh cũng nhận được tiền lời từ những khoản đầu tư trước đó. Đây có thể là lời khích lệ để bản mệnh tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Hãy tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao xa hơn nữa, chớ bằng lòng với thực tại.

Về mặt tình cảm, con giáp này có một gia đình rất hòa hợp. Bản mệnh và nửa kia không bao giờ hiểu lầm nhau, bởi dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đôi bên cũng luôn chia sẻ, trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Giờ tốt: 7h-9h

Con số may mắn : 31 , 25 , 26

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bạn sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn khi bắt đầu, nhưng dần dần, khi đã quen tay, bạn có thể thành công việc một cách xuất sắc.

Trên phương diện tài lộc, bạn là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác. Nếu mạnh dạn làm theo ý mình, bạn có thể mở ra một lối phát triển mới, đem lại lợi ích cho cả bản thân và tập thể.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bình là ngày tốt để tiến hành những công việc quan trọng. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt: 13h-15h

Con số may mắn : 56 , 69 , 9

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Hai 21/11/2022 này, Tuổi Ngọ đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Thứ Hai đầu tuần (21/11): 3 tuổi này lộc cát tinh chiếu mệnh, rước trọn lộc trong thiên hạ về nhà, Tiền - Danh tự tìm tới tận cửa - Ảnh 2
Thứ hai (21/11), 3 con giáp này có vận may mắn hơn người, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, giàu khủng. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Ngọ hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Giờ tốt: 19h-12h

Con số may mắn : 38 , 91 , 59

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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