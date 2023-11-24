Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần (25/11 - 26/11), Thần Tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, tiền vàng chất đầy kho, ngập ngụa trong may mắn

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 08:13

Trong 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Theo tử vi học chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Dần là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Đây chính là giai đoạn mà người tuổi Dần sẽ vượt qua những khó khăn và trở mình một cách mạnh mẽ đạt được thành công đáng mong chờ.

Đặc biệt, con giáp này làm bất cứ điều gì cũng có thể thành công rực rỡ, tài vận không những dồi dào mà sự nghiệp ngày càng vững chắc cho tương lai của mình. Người tuổi Dần ngoài 30 tuổi sẽ có cuộc sống cực kỳ viên mãn, sung túc.

Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần (25/11 - 26/11), Thần Tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, tiền vàng chất đầy kho, ngập ngụa trong may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, người tuổi Thân vốn thông minh hơn người, tính cách mạnh mẽ, cương trực nên khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, họ thường tìm cách để chiến thắng nó, không để cho những khó khăn làm mình lùi bước qua.

Đúng 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thân gặp may mắn bất ngờ, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Những người mang mệnh con giáp này sẽ giàu lên trông thấy, chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc. Trong tình duyên, người tuổi Thân hơi lận đận nhưng nếu cơ may tới bạn sẽ chọn đúng người bạn đời ưng ý.

Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần (25/11 - 26/11), Thần Tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, tiền vàng chất đầy kho, ngập ngụa trong may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi tốt tính, nhân hậu và rất thương người nên được mọi người yêu quý. Vẻ bên ngoài của tuổi Hợi đôi khi hơi lạnh lùng nhưng thực chất trái tim họ rất ấm áp. Vì nhân từ nên con giáp này được Thần Tài yêu mến, nhiều người giúp đỡ mà ban cho vô số bổng lộc.

Tử vi có nói, đúng 2 ngày cuối tuần, người Tuổi Hợi dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoản sẽ tăng thêm vài con số. Những người tuổi Hợi sẽ nhanh chóng trở thành đại gia, của nả chất đống chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần (25/11 - 26/11), Thần Tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, tiền vàng chất đầy kho, ngập ngụa trong may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp này lại có nhiều cơ hội làm giàu hơn bao giờ hết trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch.

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