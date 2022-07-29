Thứ Bảy ngày 30/07/2022, top 3 con giáp có vận trình thăng tiến, Thần Tài hỗ trợ, công việc hanh thông, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 20:30

Tử vi 12 con giáp trong ngày mai tiết lộ, có 3 con giáp vô cùng may mắn ‘đạp trúng hố vàng’, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của chất đống đầy nhà.

Tuổi mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão xem cuộc sống vốn dĩ là ngọn lửa rực rỡ sắc màu, sinh ra đã có nhiều may mắn, có nhiều cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.

Thứ Bảy ngày 30/07/2022, top 3 con giáp có vận trình thăng tiến, Thần Tài hỗ trợ, công việc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Không chỉ là người kinh doanh giỏi mà người tuổi Mão tài giỏi trong việc quản lý tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Vốn là người có đầu óc nhạy bén và vô cùng thông minh, những người tuổi Mão có khả năng kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp khá sớm. Con giáp này có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán và có được niềm tin của hầu hết mọi người khi làm việc.

Nhờ vào đầu óc tính toán phân tích nhanh nhạy với các con số nên Mão có trong tay nhiều cơ hội quý giá để phát triển sự nghiệp lên đến đỉnh thành công. Không chỉ là người kinh doanh giỏi mà người tuổi Mão tài giỏi trong việc quản lý tài chính từ nguồn kinh doanh mà ra. Vì thế, đây là con giáp dễ có được thành công, sớm đạt được mục đích.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo rằng đường quan lộ của người tuổi Dần trong ngày mai, sẽ vô cùng rực rỡ, có thể gặt hái được thành công, tiền bạc rủng rỉnh. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư tài chính có thể gặp cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc.

Thứ Bảy ngày 30/07/2022, top 3 con giáp có vận trình thăng tiến, Thần Tài hỗ trợ, công việc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh 2
 Tuổi Dần trong thời gian này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Từ 8 giờ ngày mai trở đi, là khoảng thời gian bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức. Tuổi Dần trong thời gian này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần này cho biết, những người tuổi Sửu khá may mắn, đặc biệt là vào ngày mai nhờ có cát tinh tử vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Thứ Bảy ngày 30/07/2022, top 3 con giáp có vận trình thăng tiến, Thần Tài hỗ trợ, công việc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh 3
Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được - Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi Sửu do tính tình sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn đừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Ngày mai, những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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