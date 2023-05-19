THỨ BẢY (20/05/2023): Top 3 con giáp này thuận lợi thoát nghèo, cố gắng cuối cùng đã lay động được lòng trời phật, GIÀU CÓ bất thình lình, đầu tư gì cũng trúng đậm

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 20/5/2023 ngày mai, công việc của Tý may mắn. Đặc biệt là những người đang chú tâm vào công việc chính, có dấu hiệu được tăng lương, thăng chức. Tính tình cần cù của con giáp này cũng khiến công việc tiến triển nhanh hơn những người xung quanh.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này chưa bao giờ là người sống ích kỷ nhưng cũng sẵn sàng gạt bỏ những người bạn keo kiệt, sống không biết điều ra khỏi cuộc sống, không chơi được thì nghỉ chứ không nể mặt.

Tài chính cũng không gặp trục trặc nên con giáp này có thời gian để nghỉ ngơi. May mắn hơn là có những người nợ dai bỗng quay lại trả nợ cho bản mệnh. Nhiều người có thêm nguồn thu từ công việc tay trái như bán hàng, nhận dự án.

Giờ tốt trong ngày: 7h -9h

Giờ tốt trong ngày: 13h -15h

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão trôi chảy, tốt đẹp. Quý Nhân phù trợ nên người tuổi này có con đường công danh tương đối rực rỡ nên chẳng có lý do gì mà bản mệnh từ bỏ ước mơ của mình.

Vận trình tài lộc ngày càng tăng cao. Con giáp này cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình khi có được nguồn thu nhập đáng mơ ước trong khoảng thời gian này.

Vận trình tình cảm vui vẻ, tươi đẹp. Người độc thân sớm tìm được người hẹn hò lý tưởng đó là do Quý Nhân nâng đỡ. Song song đó, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau trở nên khăng khít hơn bao giờ hết.

Giờ tốt trong ngày: 13h -15h

Con số may mắn : 33 , 1 , 2

Tuổi Sửu

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên Tuổi Sửu trong ngày Thứ Bảy 20/05/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

Thứ bảy, 3 con giáp này vừa may mắn vừa giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

May mắn với Tuổi Sửu là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa Tuổi Sửu với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó.

Giờ tốt trong ngày: 9h -11h

Con số may mắn : 92 , 78 , 36

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!