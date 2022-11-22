Thứ Ba hưởng gió lộc tài, Thứ Tư tắm mưa tiền bạc, 3 con giáp lọt top vương giả giàu sang, may mắn bậc nhất tháng 11 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 03:20

Tử vi 2 ngày thứ Ba và thứ Tư của 3 con giáp này có nhiều điểm sáng tài lộc, muôn điều thuận lợi may mắn đang đón chờ.

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho tuổi Dần nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Thứ Ba hưởng gió lộc tài, Thứ Tư tắm mưa tiền bạc, 3 con giáp lọt top vương giả giàu sang, may mắn bậc nhất tháng 11 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dần vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi Dần ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Mộc khí vượng sẽ khiến phương diện sức khỏe trong ngày không được tốt cho lắm, nhất là đường tiêu hóa. Bản mệnh ăn uống kém ngon, thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn uống thì tuổi Dần cũng nên giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng sức đề kháng cho mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Thứ Ba hưởng gió lộc tài, Thứ Tư tắm mưa tiền bạc, 3 con giáp lọt top vương giả giàu sang, may mắn bậc nhất tháng 11 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 2 ngày thứ Ba và thứ Tư, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Tỵ

Năm 2022, người tuổi Tỵ có mối quan hệ tam hợp với Thái Tuế, nhìn tổng thể tất cả đều rất tốt, hầu hết mọi việc đều phát triển theo hướng mà bản thân dự đoán.

Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, họ được hai sao tốt là "Quốc Ấn" và "Thiên Đức" nhập mệnh, có thể gặp dữ hóa lành, đường tài vận và đường sự nghiệp vô cùng hanh thông.

Thứ Ba hưởng gió lộc tài, Thứ Tư tắm mưa tiền bạc, 3 con giáp lọt top vương giả giàu sang, may mắn bậc nhất tháng 11 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tỵ vào 2 ngày thứ Ba và thứ Tư cho thấy, đường tài lộc và đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ phần vì quá thuận lợi nên họ tập trung toàn bộ sức lực vào việc kiếm tiền, do đó có thể hơi lơ là trong chuyện tình cảm.

Cả ngày đều bận lo cho sự nghiệp nên về cơ bản họ không thể quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương của mình. Có thể nói, với người tuổi Tỵ, 2 ngày thứ Ba và thứ Tư là lúc thích hợp với việc kiếm tiền hơn là yêu đương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay 3 tuổi phất nhanh như vũ bão, tiền vào chật két, kinh doanh hồng phát, bạc vàng phủ phê, chuẩn bị đón Tết tưng bừng

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Qua hết đêm nay 21/11, những con giáp này càng thêm may mắn, làm ăn có phần nhuận sắc hơn thường nên thu lợi cực nhanh.

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