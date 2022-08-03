Thứ 5 ngày 4/8: 3 con giáp ở nhà có tổ tiên che chở, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ Thần tài hết mực yêu thương, tỏa sáng trên bầu trời mang theo nhiều tinh tú

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 16:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ 5 ngày 4/8 có 3 con giáp đón thần tài, gặp may mắn, được quý nhân dẫn đường, giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công trong cuộc sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Dần ắt phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể.

Thứ 5 ngày 4/8: 3 con giáp ở nhà có tổ tiên che chở, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ Thần tài hết mực yêu thương, tỏa sáng trên bầu trời mang theo nhiều tinh tú - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, ngày thứ 5 (4/8), Quý nhân sẽ đưa đường chỉ lối, giúp Dần vươn lên đổi đời, phú quý phát tài. Con giáp tuổi này rất được lòng quý nhân. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, làm đâu thắng đấy, gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào. 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có trí tuệ xúc cảm cao và rất biết suy xét. Trong cuộc sống, khi mắc sai sót, người tuổi này luôn chủ động nhận lỗi. Họ mang tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý để dần hoàn thiện bản thân.

Thứ 5 ngày 4/8: 3 con giáp ở nhà có tổ tiên che chở, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ Thần tài hết mực yêu thương, tỏa sáng trên bầu trời mang theo nhiều tinh tú - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Thứ 5 ngày 4/8 , con giáp tuổi Hợi ra ngõ gặp quý nhân. Họ được giúp đỡ trong sự nghiệp. Con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên dần thăng tiến. Nếu trước đó, họ gặp không ít khó khăn, va vấp thì đến giờ, con giáp này đã đạt được thành tựu nhất định.

Người làm kinh doanh trước đây thua lỗ nhiều thì đến giờ cũng đã hòa vốn, có lãi. Trong khi đó, người tuổi Hợi cũng nhận thêm được công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập.

Con giáp tuổi Hợi nên nhớ rằng trên con đường sự nghiệp sẽ có không ít rào cản. Người thành công là người không ngừng vươn lên, chứng tỏ bản thân mình.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Là những người nội tâm, kiên nhẫn và giỏi giữ bình tĩnh, họ rất thích hợp để làm lãnh đạo, trở thành nhân tố kết nối những thành viên trong cùng một đội lại với nhau.

Thứ 5 ngày 4/8: 3 con giáp ở nhà có tổ tiên che chở, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ Thần tài hết mực yêu thương, tỏa sáng trên bầu trời mang theo nhiều tinh tú - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Thời gian trước, Sửu gặp khá nhiều vất vả tuy nhiên "khổ tận cam lai", cuối cùng cũng đến lúc tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử vi học có nói, thứ 5 ngày 4/8, Thần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài mở sổ gọi tên 3 con giáp may mắn cực độ, lộc nổ tưng bừng, vinh hoa phú quý 3 đời không hết

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài mở sổ gọi tên 3 con giáp may mắn cực độ, lộc nổ tưng bừng, vinh hoa phú quý 3 đời không hết

Chỉ 5 tiếng nữa thôi, 3 con giáp này sẽ nhận tài lộc nhiều vô kể, đời sang trang mới.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp đại cát 3 con giáp đổi vận

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 38 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng