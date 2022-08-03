Thứ 5 ngày 4/8: 3 con giáp ở nhà có tổ tiên che chở, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ Thần tài hết mực yêu thương, tỏa sáng trên bầu trời mang theo nhiều tinh tú

Người tuổi Dần nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công trong cuộc sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Dần ắt phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, ngày thứ 5 (4/8), Quý nhân sẽ đưa đường chỉ lối, giúp Dần vươn lên đổi đời, phú quý phát tài. Con giáp tuổi này rất được lòng quý nhân. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, làm đâu thắng đấy, gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có trí tuệ xúc cảm cao và rất biết suy xét. Trong cuộc sống, khi mắc sai sót, người tuổi này luôn chủ động nhận lỗi. Họ mang tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý để dần hoàn thiện bản thân.

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Thứ 5 ngày 4/8 , con giáp tuổi Hợi ra ngõ gặp quý nhân. Họ được giúp đỡ trong sự nghiệp. Con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên dần thăng tiến. Nếu trước đó, họ gặp không ít khó khăn, va vấp thì đến giờ, con giáp này đã đạt được thành tựu nhất định.

Người làm kinh doanh trước đây thua lỗ nhiều thì đến giờ cũng đã hòa vốn, có lãi. Trong khi đó, người tuổi Hợi cũng nhận thêm được công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập.

Con giáp tuổi Hợi nên nhớ rằng trên con đường sự nghiệp sẽ có không ít rào cản. Người thành công là người không ngừng vươn lên, chứng tỏ bản thân mình.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Là những người nội tâm, kiên nhẫn và giỏi giữ bình tĩnh, họ rất thích hợp để làm lãnh đạo, trở thành nhân tố kết nối những thành viên trong cùng một đội lại với nhau.

Ảnh minh họa

Thời gian trước, Sửu gặp khá nhiều vất vả tuy nhiên "khổ tận cam lai", cuối cùng cũng đến lúc tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử vi học có nói, thứ 5 ngày 4/8, Thần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.