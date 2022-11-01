Thứ 4, 5, 6 tuần này, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp càng hiền lành càng giàu có, tiền ùa vào nhà như vũ bão, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 15:15

Dưới đây là những con giáp may mắn được Thần Phật sủng ái, chiều chuộng như “con cưng” ban cho lộc lá khổng lồ, tiền tiêu không hết trong ngày thứ 4, 5, 6 tuần này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được Thần Phật sủng ái chiều chuộng hết mực, ban cho lộc lá khủng tiêu không hết trong ngày thứ 4, 5, 6 tuần này. Con giáp này trọng nghĩa khí, luôn đứng ra giúp đỡ người khó khăn hơn mình mà không bao giờ nghĩ lợi của bản thân.

Không chỉ may mắn về đường tiền tài mà công danh cũng tấn tới giúp bản mệnh loại bỏ được nhiều chướng ngại vật ngáng chân. Thìn không còn bị tiểu nhân hãm hại hay tìm cách chơi xấu. Vì bạn khá bản lĩnh, giúp đỡ được nhiều người nên sẽ nhận được phúc đức lớn, cản mọi sự khó khăn bế tắc đến với mình trong thời điểm này.

Thứ 4, 5, 6 tuần này, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp càng hiền lành càng giàu có, tiền ùa vào nhà như vũ bão, đại phú đại quý - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được Thần Phật sủng ái chiều chuộng hết mực, ban cho lộc lá khủng tiêu không hết trong ngày thứ 4, 5, 6 tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, Tuất không còn phải than vãn thiếu tiền, thiếu tình như trước đây. Sang ngày thứ 4, 5, 6 tuần này, công việc của Tuất sẽ được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bạn làm một được mười, tiền tiêu không hết.

Còn trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh của người khác phái. Vì vậy mà bạn có thêm nhiều mối quan hệ mới, từ từ tìm hiểu nhau sẽ giúp cuộc sống của bạn có thêm màu sắc hơn.

Thứ 4, 5, 6 tuần này, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp càng hiền lành càng giàu có, tiền ùa vào nhà như vũ bão, đại phú đại quý - Ảnh 2
Sang ngày thứ 4, 5, 6 tuần này, công việc của Tuất sẽ được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bạn làm một được mười, tiền tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ. Bạn ít khi lợi dụng người khác để tiến thân. Những thành tựu, công sức mà bạn đạt được trong thời điểm hiện tại tất cả là nhờ vào bản thân cố gắng. Hãy tiếp tục giữ tinh thần cầu tiến này, chắc chắn bạn sẽ được nhiều người yêu mến.

Trong công việc, bạn sẽ có nhiều bước tiến xa hơn dự tính. Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ có mối quan hệ tốt, nhân duyên như ý mình mong muốn. Trong ngày thứ 4, 5, 6 tuần này, bạn được Thần Tài sủng ái nên tiền tiêu không hết, tha hồ tận hưởng mua sắm.

Thứ 4, 5, 6 tuần này, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp càng hiền lành càng giàu có, tiền ùa vào nhà như vũ bão, đại phú đại quý - Ảnh 3
Trong ngày thứ 4, 5, 6 tuần này, bạn được Thần Tài sủng ái nên tiền tiêu không hết, tha hồ tận hưởng mua sắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang 3 ngày đầu tuần mới (31/10 - 3/11): 3 con giáp hoan nghênh tài lộc ùa vào nhà, Thần Tài lâm môn, trăm sự tất thành rực rỡ

Sang 3 ngày đầu tuần mới (31/10 - 3/11): 3 con giáp hoan nghênh tài lộc ùa vào nhà, Thần Tài lâm môn, trăm sự tất thành rực rỡ

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp đang có nhiều nỗ lực và cố gắng hết mình sẽ tìm kiếm cơ hội thành công, thăng quan phát tài.

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