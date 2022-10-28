Sang 3 ngày đầu tuần mới (31/10 - 3/11): 3 con giáp hoan nghênh tài lộc ùa vào nhà, Thần Tài lâm môn, trăm sự tất thành rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 10:32

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp đang có nhiều nỗ lực và cố gắng hết mình sẽ tìm kiếm cơ hội thành công, thăng quan phát tài.

Tuổi Mùi

Trong cuộc sống, người tuổi Mùi kiên nhẫn bền bỉ, biết chờ đợi thời cơ tốt để đổi đời, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công. Bước vào một giai đoạn nào đó, mọi nỗ lực của tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng, dù làm việc gì cũng sẽ giàu có thăng hoa. Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tuần, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều thay đổi tích cực. Những tháng đầu năm, công việc và tài vận dần được cải thiện, những món nợ tưởng chừng như không thể trả nổi thì bất ngờ tìm được hướng giải quyết tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ. Con giáp này sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn.

Sang 3 ngày đầu tuần mới (31/10 - 3/11): 3 con giáp hoan nghênh tài lộc ùa vào nhà, Thần Tài lâm môn, trăm sự tất thành rực rỡ - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tuần, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong số những con giáp, tuổi Tý đi lên từ nghèo khó nên họ luôn biết rằng, nếu như không làm việc thì chắc chắn sẽ không thể thành công. Bên cạnh đó, những nàng chuột luôn nghĩ đến chuyện làm sao để thay đổi bản thân, làm sao để tìm được cơ hội tốt để xây dựng mọi thứ viên mãn hơn. Cuối cùng thì ước mơ của họ cũng được toại nguyện. Năm ngoái khó khăn thế nào không biết, nhưng năm nay cuộc sống của những người tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực không ngờ. 

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Tý ngỡ như không thăng hoa nhưng lại chuyển vận bất ngờ vào 3 ngày đầu tuần này. Cụ thể, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời. Tuổi Tý sẽ tận hưởng thời khắc tốt để thay đổi cuộc sống. Từ giai đoạn này trở đi, bạn không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân phù trợ, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Sang 3 ngày đầu tuần mới (31/10 - 3/11): 3 con giáp hoan nghênh tài lộc ùa vào nhà, Thần Tài lâm môn, trăm sự tất thành rực rỡ - Ảnh 2
Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Tý ngỡ như không thăng hoa nhưng lại chuyển vận bất ngờ vào 3 ngày đầu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thìn sẽ công thành danh toại, cuộc sống viên mãn bất ngờ, bất kể ai làm gì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống lên tầm cao mới. Tuy rằng, những tháng đầu năm, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng nhờ sự nỗ lực bền bỉ, xem chuyện thất bại là bài học quý giá, nhờ vậy mà vượt qua tất cả.

Bước sang 3 ngày đầu tuần này, tuổi Thìn bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bạn sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời, chỉ cần biết nắm bắt là có thể chuyển bại thành thắng, nghèo mấy cũng sẽ giàu sang. Ngoài ra, người tuổi Thìn rất biết cách nắm bắt thời cơ, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sẽ thăng hoa.  

Sang 3 ngày đầu tuần mới (31/10 - 3/11): 3 con giáp hoan nghênh tài lộc ùa vào nhà, Thần Tài lâm môn, trăm sự tất thành rực rỡ - Ảnh 3
Bước sang 3 ngày đầu tuần này, tuổi Thìn bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6 ngày tiếp theo (21/10 - 26/10): Công đức vô lượng, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, tiền bạc tới tấp, may mắn ồ ạt, cán mốc giàu sang

Đúng 6 ngày tiếp theo (21/10 - 26/10): Công đức vô lượng, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, tiền bạc tới tấp, may mắn ồ ạt, cán mốc giàu sang

Trong 6 ngày tới, 3 con giáp này sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống, công việc và luôn dư dả tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn tử vi đầu tuần tử vi thứ 6

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài