Thứ 3, 4, 5 giữa tuần (28/11 - 30/11), ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 15:11

Đúng thứ 3, 4, 5 giữa tuần, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Tý

Đúng thứ 3, 4, 5 giữa tuần, những người cầm tinh con Chuột sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, họ sẽ tha hồ đón nhận cơ hội thăng tiến vượt bậc. Năng nổ, nhiệt huyết, biến mọi khó khăn thành cơ hội, bạn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp và cấp trên.

Tuổi Tý chỉ cần chủ động, tự tin vào khả năng của chính mình, việc gì bạn cũng có thể vượt qua và đạt được những mục tiêu to lớn đã đặt ra trước đó. Nói chung, từ  ngày mai trở đi, tuổi Tý sẽ thu hết mọi may mắn, tiền bạc của thiên hạ cứ thế dồn vào túi người tuổi Tý. Trên phương diện tình cảm, bạn đặc biệt thu hút những người khác giới xung quanh. Để lại nhiều ấn tượng khá tốt đẹp với họ dù cho mới gặp nhau ít lần. 

Thứ 3, 4, 5 giữa tuần (28/11 - 30/11), ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên. Đúng thứ 3, 4, 5 giữa tuần, khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của con giáp này đi lên không ngừng. Thời gian này, công việc của người tuổi Tuất sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ.

Điều này giúp cho thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi gấp ba so với thời gian trước. Đặc biệt, người tuổi Tuất còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, giúp nhanh chóng bước vào cuộc sống giàu sang, phú quý.

Thứ 3, 4, 5 giữa tuần (28/11 - 30/11), ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ có ý chí mạnh mẽ, luôn biết vươn lên, vượt qua số phận, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được điều mình mong muốn. Thời gian qua, tuổi Tỵ là con giáp gặp không ít khó khăn, gian nan. Tuy nhiên, mỗi con giáp có mỗi số mệnh khác nhau, tuổi Tỵ tuy rằng không gặp được nhiều may mắn trong công việc nhưng chuyện cuộc sống hằng ngày họ vẫn có được niềm vui nho nhỏ.

Đúng thứ 3, 4, 5 giữa tuần, tài vận của tuổi Tỵ sẽ có sự thay đổi bất ngờ, đặc biệt là trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới giúp mọi thứ thuận lợi và suôn sẻ hơn, nhờ vậy mà tài vận cũng ngày càng dồi dào. Ở một thời điểm nhất định vào cuối năm, tuổi Tỵ bất ngờ được thần tài chiếu cố, giúp họ có được khối tài sản đáng mơ ước.

Thứ 3, 4, 5 giữa tuần (28/11 - 30/11), ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Bước sang nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tử vi có nói, bước sang nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tuần tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 27/11/2023 tử vi cuối tháng 11 tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 42 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 45 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 33 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 41 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận