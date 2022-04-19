Thông điệp từ vũ trụ: Những con giáp này được dự báo tuyệt đối không nên nhảy việc năm 2022 nếu không muốn biến chuyển theo hướng xấu

Do không có sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của người tuổi Tý sẽ không mấy cải thiện trong năm Nhâm Dần. Muốn tích lũy được ít nhiều, họ phải tự lực cánh sinh, dựa vào sự cần cù của bản thân, làm nhiều thì sẽ có nhiều.

Với những người đang có nền tảng kinh tế không tốt, thay vì chuyển việc, người tuổi Tý nên hướng đến tăng thu giảm chi, chẳng hạn như làm thêm bán thời gian hoặc buôn bán nhỏ lẻ để đảm bảo cuộc sống ổn định. Khi xử lý giấy tờ hay hợp đồng, cần phải kiểm tra kỹ các điều khoản, cũng như nhờ người có chuyên môn tư vấn nhằm đề phòng rủi ro kiện tụng.

Dù vậy, người tuổi Tý vẫn được hưởng vượng khí, giúp cho công việc phần nào tiến triển hơn. Muốn giữ tài lộc, họ không nên nhảy việc quá nhiều, dễ rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài, túng quẫn về tiền bạc.

Ngoài ra, với một số bạn trẻ, có thể cân nhắc việc học thêm một chuyên ngành mới hoặc tích lũy các kiến thức đầu tư. Một khi kiến thức lĩnh hội tốt, không khó để tìm ra cơ hội mới phát triển bản thân cũng như đạt được mục tiêu về tài chính.

Do không có sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của người tuổi Tý sẽ không mấy cải thiện -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần nên họ sẽ đối diện với nhiều biến động trong sự nghiệp. Mặc dù có chí tiến thủ nhưng với tính cách ngoan cố, tuổi Dần năm nay gặp nhiều bất lợi trong các mối quan hệ, hay phát sinh những chuyện không vui với đồng nghiệp. Do đó, họ cần học cách tiết chế, thận trọng trong lời nói và việc làm, tránh làm mất lòng người khác. Nếu không tìm được quý nhân phù trợ, tốt nhất người tuổi Dần nên chuyên tâm vào công việc, tránh tham gia vào các hội nhóm rồi nảy sinh vấn đề không đáng có.

Một điểm may mắn cho tuổi Dần là tuy năm tuổi nhưng cung mệnh lại xuất hiện một số cát tinh, chỉ cần có thể ý thức được vấn đề của bản thân thì mọi trở ngại đều có thể vượt qua, sự nghiệp sẽ càng phát triển hơn. Cát tinh "Tuế Giá" sẽ mang lại cơ hội tăng chức, tăng lương nên về cơ bản năm này, người tuổi Dần không cần phải thay đổi công việc. Nếu vẫn có suy nghĩ chuyển việc, người tuổi Dần nên hoãn đến nửa cuối năm.

Về cơ bản, trong suốt năm 2022, người tuổi Dần không cần phải thay đổi công việc. Hãy cứ tập trung vào việc hiện tại, cố gắng hết mình cho nó, bạn sẽ thấy sự khác biệt sau những nỗ lực ấy.

Còn nếu vẫn có suy nghĩ chuyển việc, con giáp này nên hoãn đến nửa cuối năm. Bởi ở nửa cuối năm vận khí chuyển hướng cát lành hơn đôi chút khi ảnh hưởng của Thái Tuế đã dần nới lỏng. Khi đó cân nhắc việc thay đổi cũng chưa muộn.

2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần nên họ sẽ đối diện với nhiều biến động trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Năm 2022, sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển tổng thể tương đối ổn định. Mặc dù không có quý nhân tương trợ, nhưng con giáp này vẫn có thể tự mình giải quyết được không ít khó khăn.

Người tuổi Mão năm nay không chỉ có được vị trí nhất định trong công việc, mà còn có thể nhận được sự đánh giá cao và tôn trọng từ mọi người xung quanh.

Nhưng trong năm 2022, người tuổi Mão cần đề phòng hạn tiểu nhân. Với những việc quan trọng, không nên dễ dàng nhờ vả người khác, chỉ có như vậy mới có thể tránh được tai họa. Ngoài ra, khi biến động về nhân sự, con giáp này không nên nghĩ đến chuyển việc bởi chưa chắc sẽ tìm được công việc mới tốt hơn.

Công việc sẽ có những nốt thăng trầm không như ý, thậm chí có cả sự biến động về nhân sự tại cơ quan làm việc, người tuổi Mão cũng đừng nên nghĩ đến chuyển việc bởi chưa chắc sẽ tìm được công việc mới tốt hơn trong thời buổi dịch bệnh hoành hành này.

Năm 2022, sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển tổng thể tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2022, cát tinh "Hóa Cái" tương trợ sự nghiệp của người tuổi Tuất phất lên nhanh chóng. Nhưng con giáp này vẫn cần lưu ý đến các mối quan hệ xung quanh, không nên đắc ý kiêu căng để tránh những thị phi và trở ngại đến từ đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, người tuổi Tuất nếu muốn kinh doanh thì nên làm một mình, không nên kết hợp với người khác, đặc biệt là người thân và bạn bè để tránh những rắc rối tiền bạc. Việc tập trung nâng cao các kỹ năng, không ngừng học hỏi từ những người xung quanh là điều quan trọng với bạn. Hãy đảm bảo làm việc chăm chỉ để đạt sự thăng tiến mà bạn hằng mong muốn trong công việc.

Đối với người làm công ăn lương, chuyển việc, thay đổi công việc là chuyện đặc biệt nên thận trọng trong năm 2022 bởi sẽ mang lại những phiền phức không ngờ tới, thậm chí là thất nghiệp. Họ nên an phận, đợi sang năm sau thì sẽ tốt hơn.

Năm 2022, cát tinh "Hóa Cái" tương trợ sự nghiệp của người tuổi Tuất phất lên nhanh chóng- Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.