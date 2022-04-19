Tuần cuối của tháng 4 (25/4 - 1/5): Vận mệnh 3 con giáp này cực kì may mắn, có quý nhân phù trợ, tin vui về tiền bạc và tình cảm đến tới tấp, hạnh phúc thăng hoa

Tuần cuối tháng 4, quý nhân lại mang đến cơ hội để tuổi Dậu có thêm 1 nguồn thu nhập thụ động tiềm năng nhờ sự giới thiệu của 1 người bạn. Đây là 1 dịp tốt để bạn đón nhận thách thức, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng sống của bản thân cũng như gia đình. Nhưng tất nhiên, trước khi bắt tay vào thực hiện, bạn cũng cần cân nhắc nhiều yếu tố liên quan.

Những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, không muốn an phận mà luôn mang trong mình nhiệt huyết để thay đổi cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu sẽ công thành danh toại, muốn gì cũng được, làm gì cũng thành công.

Người tuổi Thìn vốn là người có số mệnh uy quyền, có tính cách kiên định, mạnh mẽ, và tham vọng có được một cuộc sống quyền lực và giàu có. Trong cuộc sống, tuổi Thìn không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gặt hái được thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Thìn nhất định sẽ xây dựng cơ ngơi viên mãn, tình tiền đủ đầy.

Tuy nhiên, tâm trạng của tuổi Dậu không ổn định trong tuần mới, bạn thường buồn vui vì những điều nhỏ nhặt và đặc biệt điều này sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ gia đình và bạn bè xung quanh. Bạn thích dành nhiều thời gian ở trong phòng để làm việc riêng thay vì tụ tập hay trò chuyện với mọi người. Chuyện tình cảm của bạn vì thế cũng xuất hiện sự căng thẳng và rạn nứt.

Nếu như tuần trước, tuổi Thìn đã gặp nhiều may mắn thì tuần cuối tháng 4 tới đây, Thần tài lại tiếp tục ở bên họ. Tử vi học có nói, tuần mới này, được quý nhân trợ giúp, tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến mạnh trong công việc và nâng cao thu nhập. Có thể họ sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho vị trí quản lý nào đó. Tất nhiên, về mình mình, họ cũng nên nỗ lực hết sức và cho người khác thấy được khả năng của mình nhé.

Tuổi Thìn nhìn thấy xung quanh mình mọi người đang làm việc hết sức chăm chỉ và cần mẫn, điều đó khiến cho sự nhiệt tình và hào hứng của bạn tăng lên. Trong tuần, công việc của bạn sẽ được cải thiện và được cấp trên đánh giá cao, vì thế mà không còn chỗ cho sự tự ti của bạn xuất hiện nữa. Do biết cách chi tiêu hợp lý nên tài vận của tuổi Thìn khá ổn định trong tuần này, thậm chí bạn còn để dành được một khoản tiền tiết kiệm khá lớn.

Nếu như tuần trước, tuổi Thìn đã gặp nhiều may mắn thì tuần này, Thần tài lại tiếp tục ở bên họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn và luôn có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão cũng là một người rất thông minh, họ cũng sẵn sàng đối mặt với nhiều trắc trở, tự mình tìm kiếm giải pháp thay đổi cuộc sống chứ không than vãn.

Tuần cuối tháng 4, chuyện công việc của tuổi Mão không có gì cần lưu ý. Tuy nhiên, để cải thiện khả năng tài chính, hãy quản lý tài khoản của mình 1 cách tích cực và chủ động hơn. Tuổi Mão hãy chú ý hơn đến các nguồn thu, chi, đặc biệt hãy luôn thanh toán các hóa đơn 1 cách đúng hạn nhé. Đây không chỉ là cách sử dụng đồng tiền 1 cách có trách nhiệm, mà còn giúp bạn luôn biết mình đang còn bao nhiêu trong tài khoản và từ đó sẽ biết cách giúp đồng tiền sinh sôi.

Tất cả các vấn đề tồn đọng trong cuộc sống và công việc của tuổi Mão sẽ được giải quyết ổn thỏa trong tuần mới này. Tuy nhiên, đứng trước một số quyết định quan trọng, tuổi Mão vẫn cảm thấy do dự. Trong công việc, nhờ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp mà những nhiệm vụ bạn được giao sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Tuy vậy, hiệu quả thì lại không đạt được như bạn kì vọng.

Tuần tới, chuyện công việc của tuổi Mão không có gì cần lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.