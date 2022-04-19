Đúng ngày mai, thứ Tư 20/4/2022, tai bay vạ gió đến bất ngờ, 3 con giáp có số kiếp đen như nhọ, thị phi rắc rối tìm đến tận cửa, TÀI LỘC trồi sụt khó kiểm soát

Tâm linh - Tử vi 19/04/2022 11:20

Thứ Tư 20/4/2022, tai bay vạ gió đến bất ngờ, 3 con giáp xui xẻo có số kiếp đen như nhọ, thị phi rắc rối tìm đến tận cửa, TÀI LỘC trồi sụt khó kiểm soát.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân chẳng thể nào thoát ra những suy nghĩ buồn phiền trong ngày thứ tư này. Có vẻ như bạn đang cần một ai đó lắng nghe và giúp bạn giải tỏa hết nỗi lòng này. Những lời khuyên động viên và an ủi của người ấy chính là món quà lớn nhất giúp bạn vượt qua được những thử thách này.

Thiên Quan gây rối, bản mệnh có thể phải đối mặt với không ít hung hiểm trong ngày thứ 4 này. Những kẻ xấu bụng ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ đợi bạn sơ hở là ngay lập tức tìm cơ hội để hạ bệ bạn.

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Thiên Quan gây rối, bản mệnh có thể phải đối mặt với không ít hung hiểm trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay các mối quan hệ của người Tuất đối diện với nhiều mâu thuẫn, đôi bên trở nên căng thẳng hơn khi không tìm ra được phương án hóa giải kịp thời.

Lại thêm Thiên Quan chiếu mệnh, bản mệnh nên cẩn trọng trong từng hành động lời nói của mình kẻo dễ rước họa vào thân trong khoảng thời gian này. Kẻ tiểu nhân chỉ đang chờ đợi cơ hội để bạn lộ ra sơ hở và làm tổn hại đến bạn bất cứ lúc nào.

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Hôm nay các mối quan hệ của người Tuất đối diện với nhiều mâu thuẫn, đôi bên trở nên căng thẳng hơn khi không tìm ra được phương án hóa giải kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay, sự xuất hiện của Tỷ Kiên như một lời nhắc nhở con giáp xui xẻo tuổi Hợi cần phải tập trung tinh thần vào công việc của mình hơn. Chớ để bản thân xao nhãng bởi những chuyện ngoài lề. Những thị phi rắc rối có thể tìm đến kìm hãm bước phát triển của bạn bất cứ lúc nào đó.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia chẳng mấy thuận hòa như trước. Đôi bên vì bất đồng mà nảy sinh tranh cãi triền miên, tình cảm về thế mà dần hình thành những vết rạn nứt. Hãy cùng ngồi lại để lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu nhau hơn.

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Hôm nay, sự xuất hiện của Tỷ Kiên như một lời nhắc nhở con giáp tuổi Hợi cần phải tập trung tinh thần vào công việc của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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