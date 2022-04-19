Tử vi thứ Tư 20/4/2022 của 12 con giáp: Mùi - Dậu khởi sắc mới mẻ, thu nhập TĂNG TIẾN, hưởng phúc vô biên, Thân - Hợi xao nhãng, đường CÔNG DANH thụt lùi thấy rõ

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, được Tý Thân Bán Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ hanh thông hơn trước khá nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để tiếp đà triển khai những dự án đã ấp ủ bấy lâu, cơ hội có được thành công sẽ rất hứa hẹn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kiếp Tài như một lời nhắc nhở bản mệnh cần phải cẩn trọng hơn các quyết định liên quan đến tiền bạc. Những bước đi sai lầm có thể khiến bạn lâm vào cảnh tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

Vận trình hôm nay của người tuổi Sửu không được khả quan. Nhất là trong chuyện tình cảm, bạn khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân để rồi gây ra không ít rắc rối mâu thuẫn liên quan.

May mắn là ở bên bản mệnh luôn có sự ủng hộ của Chính Quan soi chiếu. Cát thần này sẽ giúp mọi việc diễn ra thuận lợi và hanh thông hơn. Ngoài ra, với tinh thần trách nhiệm, làm việc có đầu có cuối đã giúp bạn ghi ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên. Tương lai của bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần trong ngày hôm nay đón nhận những tín hiệu tốt đẹp. Những mối làm ăn hợp tác đầu tư sẽ nhanh chóng giúp bạn có bước chuyển mình mạnh mẽ trong khoảng thời gian này.

Được Thực Thần ghé thăm, người tuổi Dần có thể thoải mái chi tiêu với số tiền mình có trong tay mà không phải đắn đo tính toán nhiều. Sự linh hoạt và quyết đoán giúp con giáp này mau chóng nắm bắt được thời cơ kiếm tiền hiếm có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự ủng hộ của quý nhân Tam Hội, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão trở nên xán lạn hơn bao giờ hết. Những mối đầu tư hợp tác tiếp tục mang về cho bạn những khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Tuy nhiên, Thương Quan xuất hiện nhắc nhở bản mệnh cần hết sức cẩn trọng, đừng để bản thân rơi vào những tính huống khó cứu vãn. Bạn sẽ phải chịu không ít tổn thất nếu bất cận mắc sai lầm đó.

Tuổi Thìn

Có Tam Hợp độ mệnh, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên hanh thông thuận lợi hơn bao giờ hết. Những thành quả mà bạn thu về khiến cho ai nấy đều phải ghen tị.

Lại thêm sự xuất hiện của Thiên Ấn, con giáp này từng bước khẳng định vị thế vững chắc của mình nơi tập thể. Đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, y học, kỹ thuật và dịch vụ, bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng rực rỡ với tài năng và phẩm chất của mình.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài, người tuổi Tỵ nhanh chóng nhận thấy cơ hội kiếm tiền hiếm có. Hãy tận dụng vận may của mình để tiền bạc về đầy tay trong ngày hôm nay nhé.

Chưa kể các nguồn thu nhập phụ của con giáp cũng có xu hướng tăng lên đáng kể, nhất là với những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ thu về một khoản lời lãi không hề nhỏ lúc này. Cơ may trúng thưởng trúng số có thể tìm đến bạn, hãy đón lấy, đừng bỏ lỡ kẻo nuối tiếc về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Tài xuất hiện mang theo điềm báo liên quan đến tiền bạc cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 4 này. Nguồn thu nhập của con giáp này đang dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên mỗi ngày. Có thể cơ hội tăng lương tăng thưởng còn đến với bạn nữa, hãy nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn cũng hài hòa và yên ấm hơn so với thời gian trước đó. Đôi bên đã cùng nhau ngồi lại để trò chuyện hóa giải mọi khúc mắc. Tình cảm đôi bên nhờ thế mà nồng nàn, ấm áp hơn.

Tuổi Mùi

Có Chính Quan tương trợ, công việc của người tuổi Mùi có những bước khởi sắc mới mẻ. Nhờ vào tinh thần làm việc chăm chỉ hết mình, con giáp này nhận được không ít lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên.

Đây chính là thời điểm bạn sẽ được lãnh đạo cất nhắc và trao thêm những trọng trách mới, giúp bạn từng bước khẳng định vị thế của bản thân trong tập thể. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn rồi sẽ nhận được những thành quả xứng đáng thôi, hãy tiếp tục tiến bước về phía trước đi nhé.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân chẳng thể nào thoát ra những suy nghĩ buồn phiền trong ngày thứ tư này. Có vẻ như bạn đang cần một ai đó lắng nghe và giúp bạn giải tỏa hết nỗi lòng này. Những lời khuyên động viên và an ủi của người ấy chính là món quà lớn nhất giúp bạn vượt qua được những thử thách này.

Thiên Quan gây rối, bản mệnh có thể phải đối mặt với không ít hung hiểm trong ngày thứ 4 này. Những kẻ xấu bụng ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ đợi bạn sơ hở là ngay lập tức tìm cơ hội để hạ bệ bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu có những cơ hội mới để đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp công việc ngày thêm thuận lợi hơn. Việc hợp tác làm ăn cũng sẽ mang về cho bạn những tin tức tốt lành.

Sự che chở của Chính Ấn giúp bạn có cái nhìn sáng rõ hơn, nhận thức rõ ràng hơn về năng lực của bản thân. Chỉ cần bạn nỗ lực nhiều hơn thì chắc hẳn thành công sẽ tìm đến với bạn sớm thôi.

Tuổi Tuất

Hôm nay các mối quan hệ của người Tuất đối diện với nhiều mâu thuẫn, đôi bên trở nên căng thẳng hơn khi không tìm ra được phương án hóa giải kịp thời.

Lại thêm Thiên Quan chiếu mệnh, bản mệnh nên cẩn trọng trong từng hành động lời nói của mình kẻo dễ rước họa vào thân trong khoảng thời gian này. Kẻ tiểu nhân chỉ đang chờ đợi cơ hội để bạn lộ ra sơ hở và làm tổn hại đến bạn bất cứ lúc nào.

Tuổi Hợi

Hôm nay, sự xuất hiện của Tỷ Kiên như một lời nhắc nhở con giáp tuổi Hợi cần phải tập trung tinh thần vào công việc của mình hơn. Chớ để bản thân xao nhãng bởi những chuyện ngoài lề. Những thị phi rắc rối có thể tìm đến kìm hãm bước phát triển của bạn bất cứ lúc nào đó.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia chẳng mấy thuận hòa như trước. Đôi bên vì bất đồng mà nảy sinh tranh cãi triền miên, tình cảm về thế mà dần hình thành những vết rạn nứt. Hãy cùng ngồi lại để lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.