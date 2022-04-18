Trời xanh mây trắng mang theo tin lành, đúng 9h ngày 20/4/2022, 3 con giáp tụ khí tụ tài, CÔNG DANH xuôi thuận, BẠC VÀNG trải dài từ cổng vào nhà

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 20:07

Đúng 9h ngày 20/4/2022, 3 con giáp may mắn tụ khí tụ tài, CÔNG DANH xuôi thuận, BẠC VÀNG trải dài từ cổng vào nhà.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hài hước, vui vẻ và hòa đồng. Họ có thể làm bạn với tất cả mọi người và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Bắt đầu từ 9h ngày 20/4, điềm lành gõ cửa, người tuổi này làm công ăn lương thì công việc suôn sẻ, gặt hái nhiều thành tựu. Những con giáp may mắn tuổi Hợi có thể sẽ nhận thêm công việc hoặc cơ hội hợp tác làm ăn.

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Bắt đầu từ 9h ngày 20/4, điềm lành gõ cửa, người tuổi này làm công ăn lương thì công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường hiền lành, tốt bụng. Họ sống khá đơn giản, không để bụng quá nhiều.

 

Đúng 9h ngày 20/4/2022, con giáp này may mắn gặp được quý nhân, nhận thêm những lời khuyên hữu ích trong công việc. Thu nhập của bản mệnh có thể tăng lên nhờ công việc có tiến triển.

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Đúng 9h ngày 20/4/2022, con giáp này may mắn gặp được quý nhân, nhận thêm những lời khuyên hữu ích trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tỵ sinh ra đã có đầu óc thông minh, khéo léo. Họ giỏi giao tiếp và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Không những tài giỏi hơn người, con giáp này lại rất kiên trì.

Thời gian từ khoảng 9h ngày 20/4/2022, họ làm việc chăm chỉ, cần cù, đạt thành tích tốt nên được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Bên cạnh đó, những khoản đầu tư trước đó của họ cũng sẽ sớm sinh lời.

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Thời gian từ khoảng 9h ngày 20/4/2022, họ làm việc chăm chỉ, cần cù, đạt thành tích tốt nên được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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