Thời tới rồi, đời phất nhanh như ''vũ bão'': 3 con giáp này vào cuối tuần (4-5/3) lắm tài nhiều lộc, sự nghiệp bứt phá, tài sản nhân đôi

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 21:30

Tử vi may mắn cho thấy vào cuối tuần này (4-5/3), những con giáp sau sẽ có lộc tài như ý, làm ăn phát đạt hơn nhiều.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão trong năm 2023 báo hiệu nhiều điềm lành, may mắn nhưng chưa đến độ rực rỡ, đỉnh cao. Nhờ có sự hỗ trợ của cát tinh nên ít nhiều đạt được kết quả tốt và sự thăng tiến.

Thời tới rồi, đời phất nhanh như ''vũ bão'': 3 con giáp này vào cuối tuần (4-5/3) lắm tài nhiều lộc, sự nghiệp bứt phá, tài sản nhân đôi - Ảnh 1

Bước vào cuối tuần này (4-5/3), những người tuổi Mão sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mão sẽ tự tin hơn.

Từ giờ đến cuối tuần, tuổi Mão có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì giàu có chỉ trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu trong tháng 3 dương lịch 2023, đặc biệt là vào cuối tuần này (4-5/3) này sẽ phát triển thuận lợi.

Thời tới rồi, đời phất nhanh như ''vũ bão'': 3 con giáp này vào cuối tuần (4-5/3) lắm tài nhiều lộc, sự nghiệp bứt phá, tài sản nhân đôi - Ảnh 2

Công việc cuối năm đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Đối với phần thưởng sắp có, tuổi Sửu không nên vội sử dụng số tiền đó để đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung, đây chưa phải thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi. Bởi vậy, trước những lời chào mời hay giới thiệu của người quen về đầu tư, bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng.

Tuổi Hợi

Tử vi của tuổi Hợi cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Hợi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Vào cuối tuần này (4-5/3), tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Hợi thành hiện thực.

Thời tới rồi, đời phất nhanh như ''vũ bão'': 3 con giáp này vào cuối tuần (4-5/3) lắm tài nhiều lộc, sự nghiệp bứt phá, tài sản nhân đôi - Ảnh 3

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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