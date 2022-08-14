Thời tới rồi: Đúng 9h sáng ngày 16/8, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần vì tiền ập vào ngập mặt, nhan sắc lên hạng, sự nghiệp lên hương

Tuổi Hợi có khá nhiều điều kiện tốt, nhân khi có cát tinh ở bên giúp con giáp này có sự chuyển mình vô cùng ấn tượng. Song đừng nói vội về chuyện tiền bạc vì khi bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì tiền sẽ sớm về túi thôi.

Tử vi ngày 16/8/2022 của 12 con giáp cho thấy hôm nay, vận trình của tuổi Hợi thuận lợi, các mối quan hệ hài hòa giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn và giữ tâm thế hoàn toàn tự tin. Lúc này, bản mệnh nhận ra khi mối quan hệ tốt thì công việc cũng tốt theo, đó còn là động lực để bản thân cố gắng trong công việc, phát triển con đường công danh.

Phương diện tình cảm của tuổi Hợi trong ngày thứ Ba này cũng có cơ hội phát triển, bản mệnh cảm thấy rất hài lòng. Một vài cặp đôi đón tin vui thêm thiên chức làm cha mẹ, những người đang yêu được gia đình đồng thuận.

Tuổi Tỵ có vận tài lộc Thực Thần mang ý nghĩa tài lộc hùng hậu, phong phú. Nó cũng khiến Tỵ độ lượng, hào phóng trong chuyện chi tiêu, mua sắm. Nó có ý nghĩa người tuổi Tỵ làm được nhiều mà chi tiêu cũng nhiều. Lại thêm ưu điểm hiếu thuận, biết lo nghĩ cho gia đình nên mặt mua sắm tuần này chủ yếu dành cho gia đình.

Người tuổi Tỵ có thói quen chi tiêu khá xa xỉ. Bạn ít khi liếc mắt tới những vật phẩm "đại hạ giả" ngoài đường phố. Với bạn chỉ có đồ xa xỉ mới đủ tư cách biểu hiện giá trị bản thân mình. Tuần này bạn kiếm nhiều và cũng thu hoạch nhiều, vì vậy con giáp này sẽ vô tư vô lo trong chuyện tiêu tiền.

Tuổi Tỵ có vận tài lộc Thực Thần mang ý nghĩa tài lộc hùng hậu, phong phú. Nó cũng khiến Tỵ độ lượng, hào phóng trong chuyện chi tiêu, mua sắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

May mắn sẽ mỉm cười với người tuổi Dần trong ngày này để bản mệnh có thể an tâm có thể quẳng hết nỗi lo về tiền bạc ra sau lưng. Những ai đang làm công việc đầu tư, kinh doanh cũng hứa hẹn sẽ nhận được nhiều hợp đồng có giá trị lớn.

Lời khuyên dành cho những chú Hổ là bạn nên dành thêm thời gian và tiền bạc đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn của mình để kéo tiền bạc về. Chớ nên mạo hiểm nghe theo lời xúi giục mà “dốc” tiền vào những lĩnh vực mình chưa có nhiều hiểu biết kẻo rủi ro tiềm ẩn sẽ khiến tiền bạc thất thoát chẳng còn một đồng.

Nhiều người còn bất ngờ vì thu được nhiều nguồn lợi từ nghề tay trái. Hoặc có thể những món tiền người khác mượn trước đây, họ sẽ trả lại bạn cả vốn lẫn lời. Tài lộc đến khá bất ngờ, có người lại có thể nhận được khoản trợ cấp không nhỏ từ gia đình để vượt qua khó khăn.

May mắn sẽ mỉm cười với người tuổi Dần trong ngày này để bản mệnh có thể an tâm có thể quẳng hết nỗi lo về tiền bạc ra sau lưng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm