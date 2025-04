Thời tới không cản nổi, kể từ 0h ngày 17/4/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, đỏ cả tiền bạc lẫn công danh, sự nghiệp thăng hoa tình duyên viên mãn

Kể từ 0h ngày 17/4/2025, Tam Hội cục xuất hiện là tín hiệu tích cực cho vận trình ngày mới của người tuổi Tý. Công việc của bạn đang phát triển đúng như mong đợi. Cấp trên đánh giá rất cao tinh thần cầu tiến và nỗ lực của bạn trong thời gian qua, có thể dành cho bạn những đãi ngộ đặc biệt là điều dễ hiểu.

Chuyện tình cảm như ý khiến bạn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Đối phương luôn là nguồn động lực lớn lao bên cạnh cùng bạn vượt qua mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Tình yêu luôn được vun vén bởi sự nỗ lực đến từ cả hai phía nên không có gì có thể đe dọa.

Con giáp tuổi Thìn

Kể từ 0h ngày 17/4/2025, tuổi Thìn nhận được sự nâng đỡ của tài tinh. Con giáp này có thể sở hữu một khoản tiền kha khá do may mắn trúng thưởng. Hãy sử dụng khoản tiền đó một cách thật hợp lý. Nếu trúng thưởng, hãy chỉ coi đó là một điềm may mắn, không nên suy nghĩ tới việc dựa hoàn toàn vào đó, không chịu cố gắng bằng sức lực của mình.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, người còn trẻ tuổi có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước, nếu như đang bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn.

