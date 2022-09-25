Thời tới cản không kịp: 3 tuổi hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két trong tháng 9 âm

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 20:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két trong tháng 9 âm lịch.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch sẽ vô cùng trôi chảy. Nhờ tính cách gan lì, không ngại bất cứ khó khăn hay thách thức nào, từ đó mà nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên. Con giáp này hứa hẹn sẽ sớm gặt hái được những thành công rực rỡ.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vượng sắc. Tam Hội nâng đỡ mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm người yêu, dù trước đó bạn đã bị từ chối nhiều lần. 

Thời tới cản không kịp: 3 tuổi hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két trong tháng 9 âm - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch sẽ vô cùng trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp này nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên, do đó mà hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Biểu hiện xuất sắc của bạn đã giúp chính bản mệnh được tin tưởng, trọng dụng hơn. Quý nhân che chở nên đường tài lộc tương đối hanh thông, bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội làm ăn mới.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên ngọt ngào lãng mạn. Tuổi Mùi tính cách vui vẻ, hài hước, dễ tạo cảm tình ở những người xung quanh. Những người đã lập gia đình không quên hâm nóng cảm xúc để mối quan hệ thêm khăng khít.

Thời tới cản không kịp: 3 tuổi hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két trong tháng 9 âm - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Thiên Ấn xuất hiện kịp thời giúp người tuổi này liên tục gặp may mắn trên con đường công danh, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hội họa và nghệ thuật. 

Vận trình tình cảm ngập tràn yêu thương. Kim sinh Thủy cho biết con giáp này luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ và tin tưởng từ những người thân yêu. Trái lại, bản mệnh cũng cần có sự sẻ chia ngược lại để đôi bên thêm hiểu nhau.

Thời tới cản không kịp: 3 tuổi hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két trong tháng 9 âm - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thân diễn ra “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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