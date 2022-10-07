THỜI KHẮC HUY HOÀNG đã đến, 3 con giáp rủ nhau kéo LỘC LÁ về nhà, dự đoán cuối năm 2022 sự nghiệp lẫn tình duyên đều thăng hạng bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 05:24

Dịp cuối năm 2022, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành công, may mắn, cả tình tiền đều vượng.

Tuổi Ngọ sự nghiệp thăng hoa

Người tuổi Ngọ bản tính hiền lành, thẳng thắng, trong những công việc luôn xét dựa vào lý trí, tính toán thấu đáo và đặt lợi ích chung lên trên mọi quyết định. Cho nên người tuổi Ngọ đa phần mang đường công danh tương đối vững vàng, tài lộc tốt, nhất là trong những năm đón cát vận may mắn, tiền đếm ko xuể.

Năm 2022 Nhâm Dần, nhất là khoảng thời kì 3 tháng cuối của năm, tử vi năm 2022 cho biết người tuổi này được Thần Tài chiếu cố nên mọi công việc tiến hành đều thuận lợi và đón lộc về phương diện tiền nong. Thời khắc này, người tuổi Ngọ nên tận dụng để thực hiện những dự kiến hay kế hoạch công việc sẽ “đánh đâu thắng đó” và thu về nguồn lợi nhuận to.

THỜI KHẮC HUY HOÀNG đã đến, 3 con giáp rủ nhau kéo LỘC LÁ về nhà, dự đoán cuối năm 2022 sự nghiệp lẫn tình duyên đều thăng hạng bùng nổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão thần tài gõ cửa

Bước sang tháng 10, người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

THỜI KHẮC HUY HOÀNG đã đến, 3 con giáp rủ nhau kéo LỘC LÁ về nhà, dự đoán cuối năm 2022 sự nghiệp lẫn tình duyên đều thăng hạng bùng nổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn có quý nhân giúp đỡ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất mạnh mẽ, táo bạo khi theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình. Họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ mục tiêu, ngay cả khi bị coi thường, chịu ứng áp lực, khó khăn trong suốt quá trình phấn đấu. 

Dù thế nào, con giáp tuổi Thìn vẫn sẽ kiên định với mục tiêu của mình, kiên định với ý định ban đầu và không tiếc công sức, tiền bạc để đầu tư cho lý tưởng mà mình đã muốn theo đuổi. 

Tử vi học có nói tháng 10 trở đi, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ.

THỜI KHẮC HUY HOÀNG đã đến, 3 con giáp rủ nhau kéo LỘC LÁ về nhà, dự đoán cuối năm 2022 sự nghiệp lẫn tình duyên đều thăng hạng bùng nổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nửa tháng tới: 3 tuổi “hợp vía” thần Tài, TIỀN CỦA DƯ DÔI, lộc lá đua nhau tìm đến, tương lai chắc chắn xán lạn

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Trong vòng nửa tháng tới, những con giáp này sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống. Điều này làm ý thức của họ vô cùng phấn chấn.

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