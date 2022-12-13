Thời điểm cuối năm 2022, Thần May Mắn phù hộ, Quý Nhân dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp đại cát đại lợi, hưởng thụ “quả ngọt”, tiền tỷ cầm tay, “ngồi mát ăn bát vàng”

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 12:59

Top 3 con giáp dưới đây đại cát đại lợi, hưởng thụ “quả ngọt”, tiền tỷ cầm tay, “ngồi mát ăn bát vàng” trong thời điểm cuối năm 2022.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, người tuổi Thìn sắp tới sẽ gặp may mắn trong mọi việc, những nỗ lực cố gắng trước giờ đều được đền bù xứng đáng, giờ là lúc Thìn được “ngồi mát ăn bát vàng”, hưởng thụ “quả ngọt” trong thời điểm tới đây.

Thời điểm cuối năm 2022, Thần May Mắn phù hộ, Quý Nhân dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp đại cát đại lợi, hưởng thụ “quả ngọt”, tiền tỷ cầm tay, “ngồi mát ăn bát vàng” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo thời điểm cuối năm 2022, bạn được sao tốt “để mắt” đến nên vận trình hanh thông từ tiền tới tình. Trong công việc được cấp trên trọng dụng, bạn bè yêu mến, hãy sử dụng quỹ thời gian này để ghi điểm tối đa với tất cả mọi người nhé!

Tuổi Hợi

Chúc mừng người tuổi Hợi trong điểm cuối năm 2022, vì chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Thời điểm cuối năm 2022, Thần May Mắn phù hộ, Quý Nhân dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp đại cát đại lợi, hưởng thụ “quả ngọt”, tiền tỷ cầm tay, “ngồi mát ăn bát vàng” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời điểm cuối năm 2022, này sẽ có nhiều cơ hội làm ăn mở ra với người tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, quyết tâm, đừng vội bỏ cuộc giữa chừng thì đến cuối cùng ắt sẽ đạt kết quả như ý. Khoảng thời gian này, tuổi Ngọ có thể gặp gỡ được với những đối tác, khách hàng triển vọng, giúp bạn nhanh chóng mở rộng thị trường, khiến đồng tiền chảy vào túi nhanh chóng hơn hẳn. Đặc biệt, với những tuổi Ngọ làm ăn kinh doanh chuyện đầu tư diễn ra khá thuận lợi, tuy nhiên có thể phải cần một khoảng thời gian nữa thì tiền bạc mới đổ về túi.

Thời điểm cuối năm 2022, Thần May Mắn phù hộ, Quý Nhân dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp đại cát đại lợi, hưởng thụ “quả ngọt”, tiền tỷ cầm tay, “ngồi mát ăn bát vàng” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với những người tuổi Ngọ đang làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng sẽ nhận được một mức thưởng tương xứng. Mọi công sức của tuổi Ngọ rồi sẽ được trả giá xứng đáng.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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