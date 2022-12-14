Xin chúc mừng tuổi Thìn là con giáp may mắn tuần này, dù mọi việc có thể không suôn sẻ ngay từ đầu. Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm thử thách năng lực của bạn. Dù phải đối mặt với khó khăn nhưng nếu bạn biết cách từng bước xử lý thì sẽ không còn cảm giác nặng nề, căng thẳng nữa. Thậm chí, thông qua cách làm việc khôn ngoan, bạn còn có thể chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay ngày (14/12), trên phương diện tài lộc, người tuổi Thìn làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình. Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi đồng tiền tự khắc sẽ đổ về túi bạn ào ào.

Trong chuyện tình cảm, bạn dần tìm hướng đi mới chứ không còn đào sâu vết thương cũ khiến cho cả hai cảm thấy tổn thương nữa. Hai người dần tìm lại được những cảm xúc ban đầu và ngày càng cảm thấy trân trọng nửa kia của mình hơn.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, họ sống độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Cuộc sống tương lai đều nằm trong lòng bàn tay của tuổi Tý, họ biết kiếm tiền và có khả năng quản lý tài chính tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày (14/12), Người tuổi Tý không bằng lòng chấp nhận số phận, vì vậy họ luôn không ngừng cố gắng, phấn đấu để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Vào lúc này đã gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, trong quá trình đó họ cũng gặp không ít khó khăn nhưng may mắn tuổi Tý đã vượt qua một cách trơn tru.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bề ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này làm việc có tâm, tận tụy nên thích hợp với những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 14/12 con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Họ cũng sẽ sớm có cơ hội đầu tư sinh lời. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ gặt hái được thành công, được cấp trên trọng dụng. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mùi nhận nhiều tin vui bất ngờ trong công việc, thu nhập tăng đều, tinh thần phấn chấn.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.