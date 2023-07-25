THỜI HOÀNG KIM đã điểm đúng hôm nay 25/7/2023, 3 con giáp làm chơi hưởng thật, TÀI KHÍ tràn trề, LỘC VÀNG bung tỏa, giàu to bất chấp

Cục diện Lục Hợp vượng cát khí mang tới cho tuổi Tỵ không ít sự hậu thuẫn trong ngày thứ 3 này. Bạn được trao thêm sự tự tin để phát huy năng lực. Cũng nhờ cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian dài nên thành tích tích lũy của bạn rất tốt, được cấp trên ghi nhận và hứa hẹn sẽ cải thiện vị trí ngay trong các tháng tới.

Hỏa khắc Kim, chuyện tình cảm của con giáp này lại có nguy cơ rạn nứt vì bị tiểu nhân ghen tức luôn tìm cớ để phá hoại tình cảm giữa hai người. Người tuổi Tỵ lại nhẹ dạ cả tin, không mảy may đề phòng những điều đó có thể xảy ra với mình nên khá bị động, thậm chí đánh mất hạnh phúc của mình.

Thực Thần cũng rất tốt cho việc kiếm tiền làm giàu. Những người làm trong ngành tài chính, đầu tư, bất động sản … được cho là có lợi thế hơn cả. Vì thế tranh thủ dịp này, bạn nên đẩy mạnh hoạt động, tích cực làm việc sẽ thu được lợi nhuận tốt và mở rộng các mối quan hệ phục vụ cho sự phát triển sau này.

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 25/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bạn còn có thể đưa bạn tiến xa hơn nữa.

Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra.

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 25/7/2023, cho thấy tuổi Mùi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là tuổi Mùi sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi ngày hôm nay dễ dàng nhận thấy rằng tuổi Mùi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi vào thứ Ba này chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Mùi đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.