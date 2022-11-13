Thời gian từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp gặp toàn điềm lành, vận số cực đỏ, tiền bạc chất đầy kho, vàng đeo đầy người

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 22:40

Từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc, tình cảm hanh thông.

Tuổi Dần

Vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể từ giờ đến Tết Dương lịch 2023. Nếu con giáp này cho rằng số tiền mình may mắn có được thì nghĩa là bản mệnh đang không đánh giá đúng năng lực của mình. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại. Có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà con giáp này nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng, vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân hẹn hò. Chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được, vì thế dù có cơ hội song bản mệnh cũng hãy cứ bình tĩnh, chớ vội vàng. Duyên đã đến ắt sẽ đến, còn không có chạy theo cũng chẳng đuổi kịp.

Thời gian từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp gặp toàn điềm lành, vận số cực đỏ, tiền bạc chất đầy kho, vàng đeo đầy người - Ảnh 1
Vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể từ giờ đến Tết Dương lịch 2023 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu hanh thông. Con giáp này chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Bản mệnh sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn rồi.

Lục hợp còn che chở cho tuổi Sửu có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân. Vì thế hãy tự tin và chủ động hơn. Với các cặp đôi, thời gian này sẽ vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ, hai người hiểu nhau hơn và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Hạnh phúc nồng nàn cháy bỏng, trải qua dông bão thì tình cảm hai người lại càng bền chặt hơn.

Thời gian từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp gặp toàn điềm lành, vận số cực đỏ, tiền bạc chất đầy kho, vàng đeo đầy người - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, vận may sẽ đến con giáp tuổi Thân, đón sinh khí mới, tài lộc nhiều vô kể. Có thể nói là người tràn đầy khí phách, đặc biệt là về tài lộc, họ có thể làm ăn to lớn hơn trong kinh doanh, thu nhập của họ vẫn cao, và họ sẽ giàu có ngay lập tức.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những ai còn độc thân sẽ tìm thấy chân ái của đời mình. Con với người đã có gia đình, con cái sẽ trở thành niềm tự hào cho bạn trong thời gian này.

Thời gian từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp gặp toàn điềm lành, vận số cực đỏ, tiền bạc chất đầy kho, vàng đeo đầy người - Ảnh 3
Từ giờ đến Tết Dương lịch 2023, vận may sẽ đến con giáp tuổi Thân, đón sinh khí mới, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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